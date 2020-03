BUNDESLIGA-STJERNE: Erling Braut Haaland. Foto: FRIEDEMANN VOGEL / EPA

Bundesliga-stopp - til slutt: – Dette er sprøtt

Bundesliga-kampene skulle spilles for tomme tribuner i helgen – men stoppes fra tirsdag. Fredag ettermiddag måtte liga-organisasjonen gi etter og avlyse alt umiddelbart.

Oppdatert nå nettopp

Haaland-sjef Michael Zorc var blant dem som reagerte på at DFL - den tyske fotball-ligaen - var fast bestemt på å gjennomføre helgens ligarunde.

Helsemyndighetene i Bremen avlyste Werders kamp mandag, fordi de fryktet tusenvis av mennesker utenfor Weserstadion mens kampen pågikk for tomme tribuner.

Fredag kom endelig meldingen om at alt var utsatt - både på nivå én og to.

– Dette er sprøtt. Slutt å drive med lureri og land i virkeligheten, skrev Bayern-stjernen Thiago på Twitter tidligere fredag.

– La oss være ærlige, nå er det mye viktigere prioriteringer enn idrett, fortsatte han.

Men den tyske fotball-ligaen DFL var bestemt at helgens serierunde skal gå som normalt - for tomme tribuner.

Forslaget deres var at ligaen skulle stoppes fra tirsdag - og fram til 2. april. Borussia Dormunds sportssjef Michael Zorc var klar på at Tyskland burde stoppe umiddelbart. Han sa til Süddeutsche Zeitung:

– Når jeg ser at de spanske og italienske ligaene, som har 20 klubber hver og har enda flere kampdager, stopper, vil jeg spørre: hvorfor skal ikke vi gjøre det samme?

les også Premier League utsettes til 3. april

Så krevde Kicker fredag ettermiddag at Bundesliga må stoppes umiddelbart. Fotballmagasinet gikk også inn for å utsette sommerens EM.

I 2. Bundesliga var allerede kampen mellom Hannover og Dynamo Dresden blitt utsatt, fordi to Hannover-spillere er smittet. Fredag ettermiddag meldte også Nürnberg at de har en smittet spiller. Også Nürnberg spiller på nivå to og skulle etter planen møte St. Pauli søndag.

Fredag ettermiddag kom så meldingen om avlysning.

Publisert: 13.03.20 kl. 13:55 Oppdatert: 13.03.20 kl. 20:33

