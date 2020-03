SPILLER IKKE: Bjørn Maars Johnsen (t.v.) har spilt én offisiell fotballkamp i 2020. Tarik Elyounoussi har ikke spilt siden overgangen til Japan i januar. Foto: Lise Åserud / NTB scanpix

Johnsen fortviler over corona-trøbbel: – Sjokkerende

Bjørn Maars Johnsen (28) har fått starten på sitt sørkoreanske eventyr spolert av coronaviruset. Han håper likevel på en plass i landslagstroppen som tas ut på mandag.

I starten av januar gledet den norske landslagsspissen seg over å ha signert en lukrativ treårskontrakt med Ulsan Hyundai i Sør-Korea.

Siden har det kun blitt én offisiell kamp. Etter å ha debutert i asiatisk Champions League mot FC Tokyo den 11. februar fikk Johnsen og hans lagkamerater den tunge beskjeden om at fotballen i Sør-Korea, og i flere asiatiske land, er midlertidig innstilt.

– Det har vært sjokkerende for meg. Jeg var så glad for en fin overgang, en fin kontrakt, og så skjedde alt dette. Det er en skikkelig nedtur, sier Bjørn Maars Johnsen til VG på telefon fra Sør-Korea.

– Jeg hadde muligheten til å gå til Kina, men kom hit i stedet. Det er ikke like ille her som i Kina, men dette skulle være en morsom sesong der vi kjempen om tre titler. I stedet har det vært frustrerende. Det er surrealistisk. Jeg vil bare at sesongen skal starte, fortsetter 28-åringen, som hevder at det snakkes om å starte den koreanske ligaen i april.

Går med maske på kjøpesenteret

Sør-Korea er det landet i verden med fjerde flest tilfeller av coronasmitte (7755) etter Kina, Italia og Iran. Johnsens hverdag går derfor i treninger og treningskamper bak lukkede dører. Han sier at han ellers ikke merker altfor mye til virusets innvirkning på samfunnet.

– Jeg prøver å unngå områder med mange folk. Hvis jeg går på kjøpesenteret, så har jeg på meg maske. Ellers trener vi som vanlig, og spiser middag med de andre spillernes familie. Jeg vil ikke bli syk, for jeg vil ikke svekke sjansene mine til å bli tatt ut på landslaget, sier Johnsen.

Tre av fire spissplasser i Lars Lagerbäcks tropp, som tas ut på mandag, ser ut til å være tatt av Erling Braut Haaland, Alexander Sørloth og Joshua King. Johnsen håper, til tross for at han knapt har spilt fotball i 2020, at den fjerde plassen kan bli hans.

– Jeg vet at jeg har spilt bra når jeg har spilt, så jeg håper jeg blir tatt ut. Det er en tøff tid for norske spisser som ikke spiller, men jeg er bare glad for at jeg blir vurdert. Jeg kan ikke gjøre så mye mer enn jeg gjør nå, sier Johnsen.

Tomme tribuner «kom som et sjokk»

Han sier at han er i løpende kontakt med landslaget, inkludert assistenttrener Per Joar Hansen. Hver søndag har de landslagsaktuelle spillerne plikt til å melde om status på trening, helse og eventuelle skader. Coronaviruset har ikke vært noe stort tema i diskusjonene, hevder norsk-amerikaneren.

– Jeg har forsikret dem om at jeg er smart i det jeg gjør, og at jeg ikke gjør noe for å sette helsen min i fare.

Tirsdag kom nyheten om at skjebnekampen mot Serbia på Ullevaal Stadion skal spilles foran tomme tribuner den 26. mars.

– Det kom som et sjokk. Det er skikkelig kjipt. Vi får ikke den hjemmefordelen vi jobbet så hardt for, sier Johnsen og legger til:

– Jeg er trist, for jeg vil at fansen skal være der for denne spesielle kvelden. Vi vil skape et stort øyeblikk for landet vårt med fansen til stede.

Johnsen ble vraket fra Lars Lagerbäcks forrige tropp i november, men har levert fem mål på sine 16 landskamper.

Publisert: 11.03.20 kl. 16:25

