Berge-klubbens trekk vekker oppsikt: – Aldri opplevd det

SHEFFIELD (VG) Det er ikke bare godt samhold og krigersk innstilling som har ført til at Sheffield United utfordrer de aller største i Premier League denne sesongen.

Det klinger kanskje ikke like godt av navnet til Chris Wilder som det gjør av Pep Guardiola, Jürgen Klopp eller Nuno Espírito Santo, taktisk innovative managere som har oppnådd imponerende resultater i engelsk fotball de siste årene.

Men til tross for at han er født i arbeiderbyen Sheffield, med en fortid som hardtarbeidende høyreback for klubber som Rotherham United, Notts County og – selvfølgelig – Sheffield United, har Wilder stått frem som en av sesongens beste taktikere i Premier League.

Sander Berges nye klubb kjemper om Champions League, det har blitt den uttalte ambisjonen. Tirsdag spiller de borte mot Reading i FA-cupens åttedelsfinale. Bak suksessen ligger et taktisk trekk som av ekspertene beskrives som «unikt» og «oppsiktsvekkende».

– Jeg har aldri opplevd det før. Og jeg har aldri spilt i et sånt system før heller, sier Sander Berge til VG.

«Latterlig» og «revolusjonerende»

Sheffield United-taktikken er basert på en 3–5–2-formasjon; ikke revolusjonerende i toppfotballen, men nokså uvanlig for et nyopprykket lag i Premier League.

Det er riktignok ikke selve formasjonen som har interessert taktikk-ekspertene som følger ligaen, men mer spesifikt bevegelsene til den venstre og høyre midtstopperen.

Under Wilder får disse to spillerne, vanligvis Chris Basham og Jack O’Connell, frihet til å sprinte opp i angrep med lange løp på utsiden av vingbacken på hver sin side.

«De får lov til å delta i angrep, føre ballen ut av forsvaret og støtte vingbackene. Det er uvanlig, men det gir dem kontroll», forklarer nettstedet These Football Times.

«Wilder har skapt sitt eget 3–5–2-system med en unik tilnærming der de brede midtstopperne overlapper og skaper overtall på kantene», skriver Football DNA.

Den anerkjente taktikkforfatteren Jonathan Wilson har i The Guardian kalt Wilders overlappende midtstoppere for «den mest oppsiktsvekkende taktiske innovasjonen» i Premier League.

Alan Shearer, tidenes Premier League-toppscorer, hyller taktikeren Wilder i The Sun.

– Det Chris Wilder har utrettet i Sheffield United er, for å være helt ærlig, latterlig. Han er en «old-school»-type, tydelig i det han krever, men han har vært ganske revolusjonerende i måten han har forvandlet «The Blades», skriver Shearer.

– Hadde aldri trodd at jeg skulle forstå det så fort

Berge kjente godt til den særegne Sheffield United-stilen før han gjennomførte rekordovergangen i januar. Han har fulgt med på laget gjennom hele sesongen og sier det har vært «fascinerende» å se på.

– Meningen er å være uforutsigbare. Det er litt annerledes, forklarer Berge og fortsetter:

– Det handler om å skape overtall på kantene, slik at vi spiller tre mot to, fire mot tre, og skaper et overtall der det er minst farlig å miste ballen. Bakover slipper vi inn særdeles lite og forsvarer oss oppofrende, kompakt og med aggressivitet. Det er hovedgrunnen til suksessen.

Han beskriver Wilder som en manager som har vært svært opptatt av å «dyrke relasjoner»; store deler av troppen har spilt sammen i mange år, opplevd opprykk sammen og utviklet et sterkt samhold.

– Med tanke på at jeg hverken har vært involvert i et sånt system eller en sånn rolle før, har det vært en god start. Men det er selvfølgelig utfordrende i begynnelsen, sier Berge.

Foreløpig har han blitt brukt som høyre indreløper, en helt ny opplevelse for Asker-gutten, som har slått seg opp i europeisk fotball som midtbaneanker.

Kanskje får han muligheten i sin foretrukne rolle når Sheffield United gjester Reading i FA-cupen tirsdag kveld klokken 21.00.

