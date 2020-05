SKADET: Erling Braut Haaland krasjet med dommeren, og må nå stå over neste kamp. Her sammen med trener Lucien Favre. Foto: FRIEDEMANN VOGEL / EPA

Tyske medier: Haaland må stå over neste kamp

Erling Braut Haaland må stå over oppgjøret mot Paderborn i helgen, etter skaden han pådro seg mot Bayern München.

Det skriver både Tysklands største avis Bild og det anerkjente fotballmagasinet Kicker.

Haaland skal ha pådratt seg en kneskade i toppoppgjøret mot Bayern. Da ble en haltende Haaland byttet ut med drøye 20 minutter igjen av oppgjøret.

Skaden skal angivelig stamme fra en situasjon som skjedde like i forkant av det. TV-bildene viste at Haaland kolliderte med dommer Tobias Stieler midt på banen.

Ifølge Kicker skal ikke skaden være alvorlig. De skriver at Haaland kun må tilbringe noen dager på sidelinjen, og at Dortmund forventer at han skal være tilbake på treningsfeltet i neste uke.

Da vil han rekke oppgjøret mot «norske» Hertha Berlin, som har både Rune Almenning Jarstein og Per Ciljan Skjelbred i troppen.

