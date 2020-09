Kommentar

Dette gjorde vondt, Lagerbäck

Av Knut Espen Svegaarden

SMERTEFULLT: Sander Berge og Norge fikk seg en real smell mot Østerrike. Det lover ikke bra før møtet med Serbia om en måned. Foto: Bjørn Steinar Delebekk

(Norge-Østerrike 1–2) Lars Lagerbäck skal være glad han har Martin Ødegaard i bakhånd. For dette var hverken bra eller lovende av det norske landslaget – før møtet med Serbia. Det gjorde rett og slett vondt å se på – tross at Erling Braut Haaland scoret igjen.

Det hjelper lite å ha tre av de bedre spissene i europeisk fotball i stallen når de ikke får ballen. Vi fikk aldri se om duoen Joshua King og Erling Braut Haaland fungerte sammen, fordi de bare ble løpende der – uten ball. Martin Ødegaard kan endre på dette. Det er å håpe at Real Madrid-spilleren er klar igjen til møtet med Serbia.

Vi fikk heldigvis se det første tegnet på at Alexander Sørloth og Haaland har noe på gang sammen, da de kombinerte flott og sørget for reduseringen til 1–2. Det var det positive Lagerbäck kan ta med seg.

Men det var for sent da reduseringen kom. Norge tapte sin første hjemmekamp, den første under Lagerbäck, på fire år. Og her var det mye å ta tak i. Kampen MÅ være et skremmeskudd for Norges svenske landslagssjef.

10 måneder i fotball er lenge. Spesielt når det ikke spilles kamper. I den første omgangen på Ullevaal fredag kveld, virket det i lange perioder som de norske landslagsspillerne aldri hadde møtt hverandre før.

Og etter en meget god høst i 2019, var dette ikke annet enn begredelig. Norge møtte en god motstander, bedre enn vi møtte i den forrige Nations League, naturlig nok siden Norge rykket opp en divisjon. Men Østerrike er ikke bedre enn hverken Spania eller Sverige, som Lagerbäcks mannskap spilte jevnt med for et år siden.

Den første omgangen var ekstremt skuffende. Norge skapte null og niks på 45 minutter. Det eneste positive var at Østerrike heller ikke skapte all verden, tross stort spillemessig overtak.

I notatene mine fra den første omgangen, sto følgende:

«10 minutter: Norge løper imellom.»

«15 minutter: Norge får ikke tak i ballen.»

«20 minutter: Ikke bra dette. Null angrep så langt.»

«25 minutter: Norge fortsatt uten ball. Morten Thorsby brukes som en slags Jostein Flo fra 1994 – skal ta imot oppspill i lufta.»

«30 minutter: Dette er ikke bra i det hele tatt ...»

«35 minutter: 0–1 – etter innlegg. Ajer for sen, Jarstein sjanseløs. Skulle Thorsby hatt frispark? Uansett – helt fortjent ledelse til Østerrike.»

«40 minutter: Norge ser slitne ut allerede – og sånn ser det ut når du ikke har ballen. Har Norge hatt etablert spill på motstanderens halvdel ennå? Nei.»

«45 minutter: Noe må gjøres. Det må komme bytter her. Stefan Johansen har aldri vært noen kantspiller, og Thorsby fungerer heller ikke som kant, i hvert fall ikke i dag. King og Haaland får ikke baller å jobbe med. Da blir det vrient.»

«47 minutter: Pause. Spent på hva Lagerbäck gjør nå. Han har ikke direkte truffet på laguttaket.»

2. omgang startet – uten at Lagerbäck hadde byttet. Han ønsket å gi de 11 som startet en sjanse til. Norge prøvde å presse høyere, som Østerrike. I notatene mine, skrev jeg:

«Ingen bytter – svakt.»

Når det gjelder presset: Forskjellen er at Norge gjorde det litt på gamle-måten – en og en – mens Østerrike brukte den mer moderne varianten, der flere spillere presser samtidig i korte perioder. I tillegg: Svært unøyaktige de gangene en nordmann vant ballen.

Det måtte et baklengsmål til for at Lagerbäck gjorde endringer. Et totalt feildømt straffespark («hands» på Sander Berge) førte til at Østerrike ledet 2–0 etter 54 minutter. Så kom byttene, først løpssterke Martin Linnes for en svak Morten Thorsby etter en time. Fire minutter senere, Alexander Sørloth for en frustrert Joshua King. Og til slutt Markus Henriksen for en skadet og sliten Stefan Johansen.

Men kapteinen rakk å gjøre en meget god ting før han gikk av: Han spilte fri innbytter Sørloth. Hans innlegg ble perfekt møtt av Erling Braut Haaland, som styrte innlegget i mål.

1–2, etter 66 minutter. Hadde opphentingen startet?

Men igjen tok Østerrike over. Rune Almenning Jarstein måtte i aksjon to ganger for å holde Norge inne i kampen. Norge virket ikke å ha noe å komme med.

Det nærmeste Norge kom var en heading fra Sander Berge, etter 82 minutter. En bedre hodespiller hadde scoret der.

Lars Lagerbäck forlot Ullevaal tankefull. Dette var et gufs fra tiden han ledet Norge i starten, i 2017, der lite stemte, laget ikke hang sammen, det ble ikke ryddet i eget felt da ballen havnet der – og de gode spissene fikk lite eller ingen ting å jobbe med.

Om en måned kommer Serbia.

Det blir ikke noe lettere.

KOMMENTERER: VGs Knut Espen Svegaarden. Foto: Hallgeir Vågenes

Publisert: 04.09.20 kl. 22:36