PSG lekte seg til historisk Champions League-finale

(RB Leipzig – PSG 0–3) Ni år og godt over ti milliarder kroner i spillerkjøp etter Qatar-oppkjøpet er Paris Saint-Germain klar for klubbhistoriens første Champions League-finale.

– Jeg er veldig lykkelig over denne kvelden, veldig stolt over spillerne mine. Dette er en drøm, og jeg håper drømmen fortsetter. I kveld kan vi feire! Fansen har ventet lenge på dette. Champions League har vært drømmen vår siden vi kom hit i 2011, og nå er vi nær drømmen vår. Jeg sa til spillerne at de gjorde en vidunderlig kamp, men at de ikke må stoppe nå, sier PSG-president Nasser Al-Khelaïfi til RMC.

Neymar kom ut av spillerbussen med åpen, hvit skjorte, gullkjede rundt halsen, mobilen i den ende hånden og en høyttaler i den andre, som om han allerede før kampstart visste at finaleplassen var i boks.

Og det ble raskt tydelig at RB Leipzig var flere nummer for små for Paris’ superstjerner under semifinalen i Lisboa: Etter et drøyt kvarter hadde Marquinhos sendt dem i ledelsen med en flott heading etter et enda flottere innlegg av Ángel Di María, og Neymar og Kylian Mbappé hadde misbrukt hver sin kjempesjanse.

Di María fortsatte storspillet med en scoring like før pause, men det var Neymars målgivende pasning – en dødelig effektiv, men slående vakker hælflikk – som stjal showet.

Ti minutter etter pause leverte Di María sitt tredje målpoeng i kampen med et innlegg til Juan Bernats 3–0-mål – venstrebackens femte i Champions League siden starten av forrige sesong, flest av alle forsvarsspillere. Dermed kunne PSG seile inn til en komfortabel seier.

– Da vi kom til Paris i juni 2011, ga vi oss fem år på å vinne Champions League. Nå har vi igjen tre år på å klare det, uttalte PSGs president Al-Khelaïfi i et intervju med Le Parisien i 2013.

Fire år etter «fristen» står Paris Saint-Germain omsider ved porten til paradis, én kamp unna trofeet som trolig vil bety mer for klubben alene enn de syv ligatitlene og de til sammen 11 cup- og ligacupgullene de har sopet opp i Frankrike de siste ni årene.

Veien har vært lang og kronglete: Zlatan Ibrahimovic klarte aldri mer enn kvartfinale i løpet av sine fire år i klubben, og trenere som Carlo Ancelotti, Laurent Blanc og Unai Emery har kommet og gått uten å oppnå «Den hellige graal».

De siste årene har parisernes iherdige Champions League-jakt gått fra frustrasjon til total ydmykelse: I 2017 rotet de bort en 4–0-ledelse fra første kamp mot Barcelona til å tape 5–6 sammenlagt. I fjor røk de på sensasjonelt vis ut mot et skadeskutt og B-preget Manchester United til tross for 2–0-seier på bortebane i den første kampen.

Søndag kveld – mot enten Bayern München eller Lyon – kan de vonde øyeblikkene være glemt, og få vil sette mer pris på en seier enn klubblegenden og kaptetinen Thiago Silva, som står foran sin 315., siste og aller viktigste kamp etter åtte år i den franske hovedstaden.

Han priser seg nok lykkelig for at han tidligere i år gikk med på å forlenge sin siste kontrakt med to måneder – i motsetning til Edinson Cavani, tidenes toppscorer i klubben, som nektet å gå med på samme løsning.

