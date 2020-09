SISTE ØKT: Erling Braut Haaland og de norske landslagsgutta trener på Ullevaal torsdag, dagen før Østerrike-oppgjøret. Foto: Bjorn Steinar Delebekk

NFF om Serbia-problemet: – Helt avhengig av unntak

ULLEVAAL (VG) Landslagssjef Lars Lagerbäck planlegger for at EM-playoffen mot Serbia går på Ullevaal, men en drøy måned før matchen er det usikkert om det blir slik.

Det har gått to uker siden kultur- og likestillingsminister Abid Raja (V) omtalte Serbia-oppgjøret som «mer komplisert» enn fredagens Nations League-møte med Østerrike.

Fremdeles mangler det en løsning for Norge-Serbia 8. oktober, der lagene spiller for en plass i neste sommers EM-sluttspill (vinneren går til en ren finale mot Skottland/Israel om deltagelse).

Spillere utenfor Schengen/EØS har per i dag ikke fritak fra karanteneplikt, og ifølge Aftenposten har de også innreiseforbud om de ikke skal besøke familie eller har arbeidstillatelse i Norge. Serbia er utenfor Schengen.

– Vi planlegger for at kampen skal gå på Ullevaal. Vi har fått unntak fra reglene til Østerrike-kampen, men vi er også helt avhengig av unntak for dette arrangementet. Vi jobber med det, og vi opplever at dialogen er god, sier NFFs generalsekretær Pål Bjerketvedt til VG.

Alternativet er at kampen spilles på nøytral bane, og ifølge NFF kan Polen, Ungarn, Hellas og Kypros være aktuelle land å spille i. NFF har foreløpig ikke jobbet med detaljer i en «Plan B».

– Det er UEFA som stiller nøytral bane til rådighet, sier han – og har akkurat nå ikke svar på flytting til nøytral bane vil påføre NFF ekstrakostnader.

– Når må UEFA ha beskjed?

– Frister og deadliner vil bli diskutert med Serbia og UEFA.

Lagerbäck etterlyser svar

På torsdagens pressekonferanse svarte landslagssjef Lars Lagerbäck «jo før, jo bedre» på spørsmål om når han ønsket et svar. Han la til at han planlegger for at kampen går på Ullevaal.

– Også til disse to kampene fikk vi beslutningen ganske så sent, og vi hadde delvis planlagt for å spille her, men også for et en rask forflytning. Det forandrer ikke så mye for det sportslige opplegget. Det er mest for støtteapparatet og logistikken, sier landslagssjefen dagen før hjemmemøtet med Østerrike i Nations League.

Stefan Johansen påpekte at Ullevaal har blitt «vår borg», med god hjelp av fansen, vel vitende om at kampen uansett går uten publikum. Fulham-proffen sier han mest opptatt av hva de får gjort noe med.

– Sånn er det i denne jobben, melder landslagskapteinen.

Overlege Are Stuwitz Berg ved Folkehelseinstituttet sier det ikke er lett å svare konkret på spørsmål om det er uproblematisk å la det serbiske landslaget komme til Norge.

– Smittesituasjonen vurderes hele tiden, og landskamper og andre internasjonale idrettsarrangementer vurderes opp mot dette. Vi har et regelverk som skiller på innreise fra EØS/EU/Schengen og områder utenfor Schengen, så det gjør vurderingene noe vanskeligere for land utenfor Schengen, sier Berg.

Playoff-motstander Serbia tilhører altså ikke Schengen-samarbeidet.

– Det er vanskelig å gi gode råd som skal vare lenge i dagens situasjon. Situasjonen her hjemme kan endre seg, men ikke minst situasjonen ute i verden, fortsetter overlegen.

Helsedirektoratet viser til Kulturdepartementet for svar i denne saken, og kultur- og likestillingsminister Abid Q. Raja (V) gir følgende statusrapport til VG:

– Vi er veldig godt kjent med problemstillingen, og helsemyndighetene vil gjøre vurderinger knyttet til både den og andre kamper. Siden smittesituasjonen er uforutsigbar, er det for tidlig å si noe om dette nå. Men jeg kan forsikre alle fotballglade nordmenn om at jeg og regjeringen jobber målrettet med dette, jeg er også i fortløpende dialog med fotballforbundet, og vi kommer tilbake straks helsemyndighetene er klare med sin vurdering.

Publisert: 03.09.20 kl. 14:38

