HYLTE AV GLEDE: Lars-Jørgen Salvesen jublet vilt sammen med Prosper Mendy og mannen bak det første målet, Mikkel Maigaard. Foto: Terje Bendiksby / NTB scanpix

Salvesens drømmetreff senket gamleklubben Sarpsborg ned på bunn

DRAMMEN (VG) (Strømsgodset-Sarpsborg 08 2–1) For bare ni dager siden ble han hentet fra Sarpsborg. Søndag kveld senket han gamleklubben med et drømmetreff av dimensjoner.

Da ballen dalte ned på bakre stolpe smekket 23-åringen fra Kristiansand til på hel volley. Fra nesten død vinkel lagde han en aldri så liten kopi av Marco van Bastens klassiker fra EM-finalen mot Sovjet i 1988.

Spissen avgjorde bunnkampen mot klubben som byttet han for å få Muhamed Abdellaoui. Men Sarpsborg-spissen kom bare til en sjanse på Marienlyst, mens Salvesen dominerte for sin nye arbeidsgiver.

les også Sarpsborg ett år i nedrykksmodus: – Usikkerheten sprer seg

Men det smalt først fra Sarpsborg. Bare 15 sekunder etter pause dundret Kristoffer Zachariassen ballen inn via tverrliggeren. Bunnkampen tok fyr etter en første omgang med syv sjanser, men null mål.

Den 24-årige vestlendingen er spilleren som virkelig produserer for Sarpsborg om dagen. Perlen med venstrefoten på Marienlyst var hans tredje scoring på de fem siste kampene.

Men Sarpsborg klarte heller ikke i kveld å holde på ledelsen. For tredje gang på rad tok Sarpsborg ledelsen for så å miste den igjen. Det har totalt skjedd seks ganger på 19 seriekamper for eliteseriens største skuffelse denne sesongen.

les også Godset-helten fikk klem av en som alltid trodde på han

Mikkel Maigaard skrudde ballen i det lengste hjørnet et snaut kvarter etter at Zachariassen var i lykkerus. En kontrollert scoring i en stresset situasjon snudde kampen. En god prestasjon av dansken, som ble kåret til Strømsgodsets beste spiller.

Så kom Salvesens drømmetreff som senket gamleklubben. Både i denne kampen og ned på bunn av tabellen.

Sarpsborg-kaptein Joachim Thomassen fikk en megasjanse på overtid, men smalt ballen utenfor. Det vil seg ikke for fjoråret komet i Europa. Dette var den niende seriekampen på rad uten seier.

Hjemmeseirene mot Sarpsborg og Vålerenga tenner håpet om å overleve i Drammen. Henrik Pedersens nye regime har fått opp intensiteten på hjemmebane – og nå er avstanden opp til Ranheim på kvalikplass bare tre poeng.

Strømsgodset startet med et farlig frispark fra Mikkel Maigaard og holdt initiativet gjennom det meste av 1. omgang.

les også Jostein Flo og Strømsgodset på bunn: – Det er mørke skyer over hele klubben

Men hjemmelaget hadde problemer med å bryte gjennom det solide Sarpsborg-forsvaret. Lars-Jørgen Salvesen var nærmest. Men uttellingen hans kom først etter pause.

Østfoldingene var omtrent like nær scoring før pause.

Abdellaoue slapp til bare en gang de første 45 minuttene. Sarpsborg-spissen ble passet godt på ni dager etter at han forlot Strømsgodset.

Sarpsborg klarte ikke å holde like godt styr på Lars-Jørgen Salvesen.

Publisert: 25.08.19 kl. 21:52

