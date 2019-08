Salvesens drømmetreff senket gamleklubben: – Mitt viktigste mål

DRAMMEN (VG) (Strømsgodset-Sarpsborg 08 2–1) For bare ni dager siden ble han hentet fra Sarpsborg. Søndag kveld senket han gamleklubben med et drømmetreff av dimensjoner.

Da ballen dalte ned på bakre stolpe smekket 23-åringen fra Kristiansand til på hel volley. Fra nesten død vinkel lagde han en aldri så liten kopi av Marco van Bastens klassiker fra Nederlands EM-finale mot Sovjet i 1988.

– Jeg kan si at det var mitt viktigste i mål. Det var debut på Marienlyst i en svært viktig kamp, sier Salvesen til VG.

– Var målet ditt fineste også?

– Det kan godt være. Jeg har ikke sett det om igjen. Men det føltes vanvittig godt, svarer den nye Strømsgodset-spissen og smiler i det blonde skjegget.

Han avgjorde bunnkampen mot klubben som byttet ham for å få Muhamed Abdellaoui. Sarpsborg-spissen kunne – og burde – ha utlignet på overtid, men headet utenfor fra kloss hold. Salvesens praktscoring holdt dermed til tre poeng.

– Han er fantastisk lagspiller. Han er god inne boksen, har et godt venstreben og kan spille i flere posisjoner, sier Strømsgodset-trener Henrik Pedersen.

Ikke alle ville tatt byttet Abdellaoue-Salvesen. Men dansken var ikke tvil. Han hevder at «Mos» ikke ønsket å være med videre på hans nye regime med økte treningsmengder i Drammen. VG har ikke fått Abdellaoues syn på dette.

– Jeg sa da at vi ikke bare skal gi ham bort. Vi kikket gjennom Sarpsborg tropp og mente at Salvesen er den vi helst ville ha. Det ligger et uforløst potensial i ham. Han jobber mye, er god på hodet og passer godt hos oss, sier Strømsgodset-treneren – som mener at hjemmelaget vant en fortjent seier.

Salvesen feiret målet til tross for at det kom mot klubben han nettopp har forlatt.

– Det var spontant. Ikke noe jeg hadde planlagt. Med en så viktig scoring så skal det godt gjøres å holde seg, sier Salvesen som hylte ut sin glede over matchvinnermålet.

– Veldig typisk, sier Joachim Thomassen om at nettopp Salvesen senket Sarpsborg ned på bunnen av eliteserien.

– Flott mål av «Salve». Men uavhengig av det: Sløvt forsvarsspill av oss. Han skal ikke få stå alene på bakerste stolpe, sier Sarpsborg-kapteinen.

– Jeg er helt vilt glad og helt vilt stolt over mine gutter. Jeg synes vi spiller en riktig god kamp, og for første gang har vi litt hell med oss også, sier Henrik Pedersen til Eurosport.

Men det smalt først fra Sarpsborg. Bare 15 sekunder etter pause dundret Kristoffer Zachariassen ballen inn via tverrliggeren. Bunnkampen tok fyr etter en første omgang med syv sjanser, men null mål.

Den 24-årige vestlendingen er spilleren som virkelig produserer for Sarpsborg om dagen. Perlen med venstrefoten på Marienlyst var hans tredje scoring på de fem siste kampene.

Men Sarpsborg klarte heller ikke i kveld å holde på ledelsen. For tredje gang på rad tok Sarpsborg ledelsen for så å miste den igjen. Det har totalt skjedd seks ganger på 19 seriekamper for eliteseriens største skuffelse denne sesongen.

– Det er for dårlig ikke å klare å spille på et resultat. Motstanderen skal bli frustrert og kanskje åpne seg enda mer, men vi klarer ikke å håndtere de muligheten. Vi lar oss bare trøkke bakover og får stor trafikk inne i boksen vår, sier Sarpsborg-trener Geir Bakke.

Mikkel Maigaard skrudde ballen i det lengste hjørnet til 1–1 et snaut kvarter etter at Zachariassen var i lykkerus. En kontrollert scoring i en stresset situasjon snudde kampen. En god prestasjon av dansken, som ble kåret til Strømsgodsets beste spiller.

Så kom Salvesens drømmetreff som senket gamleklubben. Både i denne kampen og ned på bunn av tabellen.

Sarpsborg-kaptein Joachim Thomassen fikk en megasjanse på overtid, men smalt ballen utenfor. Det vil seg ikke for fjorårets komet i Europa. Dette var den niende seriekampen på rad uten seier.

– Det er som det har vært resten av sesongen, utsiden av stangen og ut istedenfor inn. Det er jævla surt, erkjenner Thomassen overfor Eurosport. Sarpsborg ble etter alt å dømme snytt for en straffe da Godset-keeper Martin Hansen dundret inn i Zachariassen før pause. SIF-trener Pedersen er ikke uenig i det.

– Vi ble nok det, men jeg tror ikke vi skal fokusere på enkeltsituasjoner, sier Geir Bakke til VG.

Hjemmeseirene mot Sarpsborg og Vålerenga tenner håpet om å overleve i Drammen. Henrik Pedersens nye regime har fått opp intensiteten på hjemmebane – og nå er avstanden opp til Ranheim på kvalikplass bare tre poeng.

Sarpsborg ligger nå sist i Eliteserien med 15 poeng etter 19 runder, ett bak Godset.

