Bekymret for signaleffekten av Bamba-karantenen: – Bør gis tøffere straff

Kenneth Dokken (40) fikk syv kamper karantene for nedsparkingen av Johan Arneng i 2009. Den tidligere Odd-spilleren reagerer på signaleffekten ved at Daouda Bamba (24) kun fikk fire kamper for albueslaget mot Simen Wangberg (28).

Nå nettopp







– For å forebygge mener jeg det bør gis tøffere straffer for å vise de som kommer etter oss at slike ting blir slått hardt ned på, sier Dokken til VG.

Flere har reagert på at Daouda Bamba kun fikk fire kampers karantene for albueslaget mot Simen Wangberg på Brann Stadion søndag. Tromsø-stopperen måtte på sykehus og fikk konstatert en hjernerystelse etter hendelsen.

Redaksjonelt samarbeid Se Eliteserien og OBOS-ligaen direkte på Dplay og Eurosport Player

– Hva fikk Kenneth Dokken i sin tid? Syv kamper, ja. Det var brutalt, men jeg synes denne her er mye styggere, sier Mjøndalens Christian Gauseth i denne ukens episode av Eurosport-podcasten «Spillerrådet».

Dokken fikk syv kamper da han i cupsemifinalen mot Aalesund i 2009 sparket ned Johan Arneng:

– At denne situasjonen (Bamba) skulle gitt mer enn det, fra åtte kamper, er for meg helt åpenbart. Du må sette en standard. Sånn skal vi ikke ha det i norsk fotball, sier Mjøndalens kaptein.

Dokken selv mener det var helt korrekt at han fikk karantene i syv kamper.

– Samtidig så må jeg si at det ikke hadde hatt noen betydning for hvordan jeg opptrådte i etterkant om jeg hadde fått tre, fire, to eller åtte kamper, men dette handler om signalene som blir gitt med straffeutmålingen, sier Dokken, som nå er trener for Notodden i OBOS-ligaen.

TV 2-ekspert Jesper Mathisen sa mandag til VG at han håpet på 10–15 kampers utestengelse for Brann-spissen.

I NFFs retningslinjer for disiplinærsaker i 2019 står det følgende om hva som gir grunnlag for karantene i tre til seks kamper:

«Gis ved grove forseelser som blant annet:

a) å sparke eller slå hvis spillet er avbrutt eller foregår et annet sted på banen

b) gjentatt grov munnbruk mot dommer

c) å sparke etter eller slå etter dommer

d) opptreden eller uttalelser som kan anses rasistiske eller diskriminerende

e) å nekte å oppgi navn eller andre opplysninger som dommer ber om

f) voldsom opptreden mot med- eller motspiller».

I Disiplinærutvalgets begrunnelse for Bambas karantene trekkes det frem at Kristiansunds Aliou Coly fikk karantene for en lignende hendelse mot Branns Taijo Teniste forrige sesong:

«Selv om foreliggende sak har likhetstrekk med den saken, finner disiplinærutvalget at Bamba har handlet med enda større grad av forsett enn Coly (...) De ovennevnte momentene tilsier at det må ilegges en strengere straff enn det gjorde i disiplinærsaken med Coly».

– Jeg vet ikke hvem som sitter og tar de valgene der, men grunnlaget er vel at de la listen i fjor da de ga Coly tre kamper når han burde hatt ti. Derfor tror jeg de gir så lite som fire kamper nå. Det er en stor skandale at de bare gir så få kamper og gjør du det der på gaten, så kan du havne i fengsel, sier Michael Karlsen i Spillerrådet-episoden.

– Det blir litt for enkelt at vi som spillere og trenere skal legge skylden over på dem som gir straff for det som har skjedd. Det er ansvarsfraskrivelse, sier Dokken.

– Vi må ta hovedansvaret når slike situasjoner oppstår på en fotballbane, men vi trenger en straffeutmåling som har en forebyggende effekt på dem som ser på og de som skal utøve sporten senere. Vi må vise at slike handlinger blir slått hardt ned på.

VG ikke lykkes å få en kommentar fra disiplinærutvalgets leder Eirik Lindstrøm onsdag.

Kommunikasjonssjef i NFF Yngve Haavik skriver i en SMS til VG at NFFs administrasjon ikke går inn i enkeltsaker hvor uavhengige utvalg har fattet en beslutning.

Publisert: 28.08.19 kl. 13:38







Eliteserien Sesong 2019 Pos Lag S V U T M +/- P 1 Bodø/Glimt 19 13 3 3 45 – 27 18 42 2 Molde 19 12 4 3 44 – 20 24 40 3 Odd 19 10 5 4 28 – 22 6 35 4 Rosenborg 19 9 5 5 30 – 24 6 32 5 Brann 19 8 5 6 25 – 21 4 29 6 Vålerenga 19 7 5 7 33 – 29 4 26 7 Kristiansund 19 7 5 7 24 – 21 3 26 8 Viking 19 7 5 7 29 – 30 -1 26 9 Lillestrøm 19 7 4 8 25 – 29 -4 25 10 FK Haugesund 19 6 6 7 27 – 23 4 24 11 Tromsø 19 6 3 10 23 – 38 -15 21 12 Stabæk 19 5 5 9 20 – 26 -6 20 13 Mjøndalen 19 4 8 7 26 – 34 -8 20 14 Ranheim 19 5 4 10 22 – 34 -12 19 15 Strømsgodset 19 4 4 11 21 – 37 -16 16 16 Sarpsborg 08 19 2 9 8 20 – 27 -7 15 Plassering Champions League-kvalifisering

Champions League-kvalifisering Europaliga-kvalifisering

Europaliga-kvalifisering Nedrykkskvalifisering

Nedrykkskvalifisering Nedrykk Se mer statistikk for Eliteserien på VG Live.