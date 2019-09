SENTRAL SVENSKE: Albin Ekdal, til daglig i Sampdoria, er en viktig «boks-til-boks»-spiller på den svenske midtbanen. Foto: Bjørn S. Delebekk

Pass opp, Ødegaard – svenskene varsler fysisk spill

STOCKHOLM (VG) Martin Ødegaard (20) må forberede seg på at han kommer til å møte svenske muskler på Friends søndag kveld.

Ødegaards finesser kan stå i veien for et svensk EM-sluttspill, og Sampdorias Albin Ekdal (30) svarer slik på VGs spørsmål om det er et poeng å spille fysisk mot den norske yndlingen:

– Det tror jeg. Hans styrke ligger ikke i det fysiske spillet. Han er veldig, veldig god med ballen, men møter han noen som veier 15 kilo mer og går i nærkamp, så taper han kanskje den nærkampen. Det gjelder å ligge tett på ham. Får han tid, finner han de fine pasningene. Han holder til i La Liga og er en «jättejätte duktig spelare».

Den løpssterke midtbaneveteranen er klar for sin 44. landskamp, og under den svenske presseseansen på Friends Arena tror han på svensk seier med den enkle begrunnelsen at «vi er et bedre lag».

KAN FÅ DET TØFT: Martin Ødegaard kan vente seg mye nærkontakt med svenskene. Her har han fått seg en trøkk av Maltas Joseph Mbong. Foto: Bjørn S. Delebekk

Men Martin Ødegaard gjør Norge til et annerledes lag, og det er liten tvil om at svenskene har lagt litt ekstra ressurser inn på å finne ut hvordan Real Sociedad-spilleren skal nøytraliseres.

Mannen som har hatt hovedansvaret for å studere det norske laget, Roger Sandberg, bekrefter langt på vei at Ødegaard må forberede seg på at det vil smelle i taklingene i nabooppgjøret.

– Det skader nok ikke, sier Sandberg til VG, på spørsmål om svenskene kommer til å ta i bruk fysikk når Ødegaard skal stoppes.

– Først og fremst handler det om et kollektivt forsvarsspill, så det er ingen som skal følge ham hele tiden. Men vi må stenge de rommene som Ødegaard gjerne vil komme til, og har vi mulighet til å spille fysisk, så skal vi gjøre det. Han skal definitivt ikke få tid til å stille inn innleggene eller ta fart mot forsvarsrekken vår. For da er han dyktig, understreker landslagssjef Janne Anderssons nærmeste Norge-rådgiver.

– Har dere hatt spesielt fokus på Ødegaard før kampen?

– Ja, man har nok ekstra øyne på ham. Vi ser på klipp, og i disse klippene er Martin ganske sentral. Så det er klart, det snakkes om ham. Og jeg synes at bare under den tiden jeg har fulgt laget, under dette «kvalet», så ser man hvordan han har vokst. Nå føles han som en viktig brikke, veldig mye går gjennom ham og han står for mye av kreativiteten på den siste tredjedelen av banen.

NORGE-SPIONEN: Roger Sandberg har fulgt det norske landslaget tett. Foto: Bjørn S. Delebekk

Svensk presse spør hva slags spillertype Ødegaard er.

– Han er ganske bevegelig og på ingen måte noen tradisjonell kantspiller. Han går inn i banen og kan til og med dukke opp på den andre siden. Han kan true med tidlige innlegg, der han pisker inn ballen mellom keeper og forsvaret, men han kan også finne korte løsninger. Han er «lurig», sier Sandberg.

Så gjenstår det å se om den norske leiren er lurere

