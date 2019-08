STJERNEDUO: Håkon Evjen og Amor Layouni har herjet for Bodø/Glimt denne sesongen. Foto: Fredrik Hagen

Bjørkan tror Bodø/Glimts superduo blir

For øyeblikket er det lite som tyder på at hverken Håkon Evjen (19) eller Amor Layouni (26) forsvinner fra Bodø/Glimt, ifølge sportslig leder Aasmund Bjørkan.

– Vi som klubb opplever at det er interesse, men vi har ikke fått noen konkrete bud, opplyser Frode Thomassen, daglig leder, til VG.

Aasmund Bjørkan forteller at det spesielt har vært interesse rundt Evjen. Etter hva VG erfarer var det speidere fra Manchester City og Manchester United og så på unggutten da han scoret to på Marienlyst mot Strømsgodset.

– Det er ikke til å legge skjul på at det er klubber på banen, særlig rundt Håkon. Det virker også som det er i ferd med å konkretisere seg, forklarer Bjørkan.

– Hvor sannsynlig er det at Evjen og Layouni forsvinner i sommer?

– Akkurat nå er det ingenting som tyder på at de ikke fullfører sesongen hos oss, svarer Bjørkan.

Overgangsvinduet i England er stengt, mens det i Norge og mange andre land stenger 31. august.

Tabellsituasjonen spiller inn

Etter søndagens seier over Viking, hvor Evjen scoret, og Layouni var nest siste Glimt-spiller på ballen ved begge målene, er Glimt nummer to i Eliteserien, og kan innta tabelltoppen om de vinner hengekampen mot Kristiansund onsdag. Til sammen har de to scoret 16 mål for Glimt denne sesongen.

– Det er en spesiell situasjon vi er i nå med tanke på tabellen. Det spiller inn i totalbildet inn mot salg av spillere, forteller Bjørkan, som påpeker at spillersalg er en viktig inntekt for klubben.

Se Evjens mål mot Viking her:

Flere spillersalg

Etter fjorårssesongen solgte de toppscorer Kristian Fardal Opseth og kaptein Martin Bjørnbak, henholdsvis til tyrkisk fotball, og Molde.

Glimt-salg de siste årene: 2015: Badou Ndiaye til Osmanlispor for ca 3 millioner

2017: Fitim Azemi til Maccabi Haifa for ca 4 millioner

2019: Kristian Fardal Opseth til Erzurumspor for ca 4 millioner

2019: Martin Bjørnbak til Molde for ca 8 millioner Vis mer

De siste årene har de solgt blant annet Baou Ndiaye til Osmanlispor og Fitim Azemi til Maccabi Haifa.

– Vi er glade for at våre spillere er attraktive for større klubber. Det er en viktig del av økonomien til en klubb som Bodø/Glimt, som stort sett henter spillere fra nærområdet og lavere nivå, avslutter Bjørkan.

Nøkkelspillere Marius Lode og Layouni fra lavere divisjoner, og keeper Ricardo Friedrich fra finsk fotball er eksempler på dette. Mens lokale gutter som Ulrik Saltnes, Fredrik Bjørkan, Patrick Berg og Evjen alle er faste på laget.

Det har ikke lyktes VG å få en kommentar fra Evjen-agent Morten Wivestad.

Evjen fikk ros av motspilleren etter drømmetreffet mot Mjøndalen:

