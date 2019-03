INNRØMMER FEIL: Haitam Aleesami innrømmer at han ikke var årvåken nok på Spanias 1–0-mål. Foto: Bjørn S. Delebekk / VG

Aleesami slaktes på børsen: – Jeg driter fullstendig i det

VALENCIA (VG) Haitam Aleesami (27) får hard medfart på spillerbørsene etter 2–1-tapet mot Spania, men venstrebacken sier han bryr seg svært lite om hva som skrives om ham.

Palermo-spilleren får 2 på børsen i både Dagbladet, som kaller ham «Norges dårligste spiller», og VG, som påpeker at han gjorde en for svak markeringsjobb på Rodrigo da spanjolen satte inn 1–0-målet.

TV 2 gir Aleesami 3 på sin børs, som er svakest av de norske sammen med Håvard Nordtveit og Stefan Johansen. Deres ekspert Jesper Mathisen understreker at 27-åringen blir «avslørt på fart», og at han opphever en offside på en stor Spania-sjanse.

Nettavisen gir også Aleesami 3 på børsen etter kampen du kan se høydepunktene fra her:

– Skal få lov til å henge ut spillere

Etter å ha blitt konfrontert med kritikken svarer Aleesami slik til VG:

– Jeg skal ærlig innrømme at jeg driter fullstendig i spillerbørs og hva personlige meninger til fotballeksperter er. Det eneste jeg bryr meg om, er å ta steg med laget og analysere hva som ikke går bra, og hvor vi kunne vært råere. For eksempel på 0–1-målet hvor man kan være enda råere i markeringen, men også hva som skjer i forkant av målet.

– Det er det fotball handler om, å ta steg sammen. Fotballeksperter skal få lov til å henge ut spillere, og det har jeg full forståelse for, men vi kommer her og gjør et ærlig forsøk. Vi kommer for å få med oss et resultat, men vi blir straffet til slutt. Vi møter kanskje verdens beste fotballandslag, sier Aleesami til VG.

«Herre min skaper», sa en oppgitt Bernt Hulsker om forsvarsspillet på Spanias første mål:

Innrømmer feil

– Hva synes du om din egen involvering på 0–1-målet?

– Jeg skal ærlig innrømme at det ble litt for mye «ballwatching». Det går veldig fort. Man prøver å ha litt kontroll på både ballen og mannen, men jeg må innrømme at det er en svak involvering av meg selv, sier venstrebacken.

Han var ikke den eneste som havnet i kritikernes søkelys mot Spania. Tarik Elyounoussi bommet på en enorm sjanse i første omgang, mens Håvard Nordtveit var skyldig da Spania fikk den avgjørende straffen etter et svakt tilbakespill.

Aleesami er opptatt av å understreke at ingen skal føle seg som en synder.

– Vi har en veldig fin gruppe. Det er ikke sånn at man skal henge ut Tarik eller henge ut Håvard eller henge ut meg for en glipp av markering. Vi er et lag. Vi vinner sammen og taper sammen. Når en av oss får en smell, så tar vi den smellen sammen, sier han.

Lars Lagerbäck tok søndag morgen et oppgjør med norske mediers kritikk av spillerne etter tapet mot Spania. På spørsmål om å vurdere Haitam Aleesamis prestasjoner svarer svensken:

– Jeg synes ikke han hadde mer trøbbel enn andre hvis du ser på backfireren. Jeg synes de gjør en bra innsats og ligger rundt 5 på børsen etter min mening. Så har du en del individuelle feil i løpet av kampen, men jeg kan ikke vurdere en spiller på det. Alle gjør individuelle feil, noen gjør det på veldig sårbare steder, men sånn kan jeg ikke se det når jeg vurderer en spiller. Ellers måtte jeg byttet hele laget i hver kamp.

