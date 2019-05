SPILLER VM: Det norske U20-landslaget åpnet mesterskapet fredag kveld. Øverst fra venstre: Erling Braut Haaland, Julian Faye Lund, Ulrik Fredriksen, Tobias Børkeeiet, Christian Borchgrevink, Leo Skiri Østigård. Nederst fra venstre: Ola Brynhildsen, Eman Markovic, Hugo Vetlesen, Håkon Evjen og Tobias Svendsen. Foto: Svein Ove Ekornesvåg/NTB scanpix

NRK refses for VM-dekning: - Har vondt av dem

LODZ (VG) NRK sitter på de norske TV-rettighetene til U20-VM. Likevel har ikke statskanalen en eneste reporter i Polen.

Det er det flere som reagerer på. Både her i Polen og hjemme i Norge undrer flere på hvorfor NRK ikke er på plass.

– Jeg synes generelt at NRKs dekning av herrefotball er svak, inkludert det de har av rettigheter, sier daglig leder i Odd, Einar Håndlykken, til VG.

Fredag kveld spilte det norske landslaget sin første kamp i et U20-VM siden 1993. Oppgjøret ble vist på NRK 3. Sendingen foregikk uten intervjuer, uten ekspert og med en kommentator sittende i Oslo. Nå erkjenner sportssjef Egil Sundvor i NRK at det har skjedd en feil.

– Vi var visst ikke til stede med et team i går. Vi skulle vært på plass. Jeg vet ikke om de er der nå, sier Sundvor til VG lørdag ettermiddag.

Reaksjoner

– Forstår du at folk reagerer på at dere ikke er til stede her?

– Jeg tror jeg ville reagert mer hvis kampen ikke ble vist, enn at det ikke var et team til stede. Det skjer noen ganger at vi ikke lykkes med planen. Den har hele tiden at vi skal være til stede med et team, sier Sundvor.

Han forteller at han ikke kjenner til hvorfor NRK ikke er på plass i VM-landet og at de ankommer etter hvert.

– Planen vår har vært å sende et team ned. Om det er interne grunner til at de ikke er der, vet jeg ikke. Men jeg kan betrygge alle med at vi skal være til stede med et team, noe vi ikke klarte i går.

Det norske U-landslaget følges for øvrig av Aftenposten, Nettavisen, Eurosport, Dagbladet og VG her i Polen.

Reagerer

Rune Brynhildsen er far til landslagsangriper Ola Brynhildsen. Han er blant annet også tidligere journalist og leder av P4. Nå jobber Brynhildsen senior som kommunikasjonsrådgiver.

Han synes synd på NRK.

– NRK må gjøre de redaksjonelle prioriteringene som de mener er best. Så skjer det fra tid til annen at andre stusser på dem. Men jeg har litt vondt av dem. Det er vel de som tapt flest rettighetskamper de siste årene. De har måttet kutte kostnader inn til benet. Det er lett å harselere med dette, men de som sitter med prioriteringene har sikkert en tøff hverdag, sier Brynhildsen til VG.

– Når det er sagt, merket jeg ikke at kommentatoren deres satt i Oslo i går. Men det er litt rart. For her kunne NRK bidratt til å drive opp seertallene med å være til stede og bygge opp til kampene. Det er jo åpenbar interesse for dette laget og disse spillerne. Det vises blant annet med hvor mange andre medier som er til stede, sier Brynhildsen, som avslutter med å rose NRK for å faktisk sende kampene.

Eurosports eliteseriereporter Jonas Bergh-Johnsen har fulgt dekningen fra Norge. Han forstår ikke prioriteringene til statskanalen.

– Tenk at NRK endelig får seg en kul fotballrettighet igjen, så er det ingen opptakt til kamp, ingen til stede i Polen og ingen ekspert, mens kampen kommenteres i Norge. Mens en haug andre medier, uten senderettigheter, er på plass. Det har jeg litt vansker med å forstå, skriver Bergh-Johnsen på Twitter.

