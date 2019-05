Begge de tidligere Brann-spillerne jobber nå som fotballeksperter. Carl-Erik Torp til venstre og Erik Huseklepp til høyre. Foto: Helge Mikalsen (VG)/Bjørn S. Delebekk (VG)

Kan ikke huske at Brann har vært større favoritt mot Rosenborg

De tidligere Brann-spillerne Carl-Erik Torp og Erik Huseklepp mener Brann er storfavoritter før møtet med de regjerende mesterne Rosenborg søndag kveld, og billettsalget går allerede varmt.

Nå nettopp







Det er duket for «Supersøndag» når Rosenborg gjester Brann Stadion. De siste tre oppgjørene i Bergen mellom lagene har endt med seier til trønderne. Nå snur det, skal vi tro ekspertene.

– Brann har vel ikke, så lenge jeg kan huske, vært så klare favoritter til å slå Rosenborg, selv på Brann Stadion. Hvis ikke Brann vinner er det en sjeldent stor skuffelse. Så det sier jo litt om forventningene til kampen, sier NRKs fotballekspert Carl-Erik Torp til VG, som selv var en del av Brann som spiller og trener i syv år.

Redaksjonelt samarbeid Se Eliteserien og OBOS-ligaen direkte på Dplay og Eurosport Player

Han får støtte av TV 2 og BT-ekspert Erik Huseklepp.

– I 2007, det året vi tok gull, var nok Brann favoritter på Brann Stadion, men ikke så store som nå, sier han.

De siste oppgjørene mellom lagene på Brann Stadion 28.10.2018 Eliteserien: 1–2 22.10.2017 Eliteserien: 3–0 29.03.2017 Mesterfinalen: 2–0 Vis mer vg-expand-down

Blir overrasket om Brann ikke vinner

Rosenborg vant forrige kamp mot Mjøndalen 3–2, men Huseklepp bruker den kampen til å begrunne favorittstempelet. Han trekker frem at Mjøndalen hadde ballen mye, og at han mener Rosenborg var heldige som dro poengene i land.

– Det er nok en gjeng med litt høye skuldre som kommer til å gå ut på stadion på søndag, og de vil nok møte et heltent Brann-lag som absolutt har selvtilliten i orden og som er på gang nå. De har sett såpass bra ut de siste kampene at jeg blir overrasket hvis de ikke vinner, faktisk.

Torp er enig med Huseklepp.

les også Helland: – Har vent seg til at det stort sett går til helvete

– Det er bare å se på tabellen. Ni poeng på ni kamper. Det er jo helt sinnssykt at det er mulig egentlig. Rosenborg skjemmes jo så lenge de ikke ligger på topp eller er i nærheten der, sier han og trekker frem at det samtidig kan være behagelig for Rosenborg å angripe nedenfra, og at en seier mot Brann borte vil kunne være et slags vendepunkt.

– En viss form for skadefryd i Bergen

Brann melder på sine hjemmesider at det allerede er solgt 10.500 billetter til storkampen, på stadion som totalt tar 16.750 tilskuere.

– Kampen er veldig viktig for Brann-spillerne med tanke på tabellen, men den er jo kanskje enda viktigere for alle bergenserne, for det er jo en viss form for skadefryd i Bergen nå. På 16. mai, da det ble lest opp på høytaleren at Haugesund ledet 2–0 borte mot Rosenborg, så var det ganske god stemning, forteller Huseklepp.

Begge de tidligere Brann-spillerne mener laget for alvor har meldt seg på i medaljekampen.

les også Odd på tabelltopp: – Tror ingen tenker på gull

– De er på skuddhold nå. Jeg tror det er Molde som vinner. For meg er det Brann og kanskje Odd som kan yppe seg en stund. Sånn som det har utviklet seg nå er det tydelig for meg at det er Brann som har kvalitet nok, og ikke har fått ut potensialet sitt helt. Odd er oppe mot maks, Bodø/Glimt er jo over maks. Sånn sett har Brann mye å gå på, sier Torp.

– Hvis de slår Rosenborg samtidig, påfører de en enda større krise. Og det er nok til å lokke masse mennesker på stadion, sier Huseklepp.

PS! Kampen ser du på TV Norge 20.00 søndag.

Se den vakre scoringen som sikret Brann-seier mot Bodø/Glimt:

Publisert: 22.05.19 kl. 09:33