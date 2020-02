IKKE FORNØYD: Erling Braut Haaland spilte 90 minutter da Borussia Dortmund gikk på en smell borte mot Bayer Leverkusen. Foto: AP

Haaland vil slå kraftig tilbake: – Det skal bli jævlig bra

LEVERKUSEN (VG) Erling Braut Haaland var skuffet etter 4–3-tapet for Bayer Leverkusen. Nå har 19-åringen bare én ting i hodet.

Nå nettopp

Etter å ha takket de tilreisende Dortmund-supporterne for støtten, dusjet og fått på seg tørre klær, var jærbuen fortsatt skuffet da han stoppet opp for et intervju med VG.

Haaland var åpen om at han bare ville komme seg inn i bussen og kjøre de seks milene det var hjem til Dortmund. På veien ville 19-åringen tenke på hva som må til for at både han og resten av laget skal reise seg i kampen mot Eintracht Frankfurt på fredag.

– Nå skal jeg hjem og jobbe enda hardere. Det skal bli jævlig bra på fredag, sier Haaland til VG.

Se høydepunktene fra syvmålskampen mellom Leverkusen og Dortmund her:

Hadde muligheten

Dortmund ledet både 2–1 og 3–2 mot Leverkusen lørdag kveld, men under flomlysene på sin egen arena slo motstanderlaget tilbake to ganger.

På stillingen 4–3 klarte Dortmund aldri å svare. Dermed opplevde Haaland sin første kamp uten poeng og nettkjenning etter overgangen fra Red Bull Salzburg.

– Det er jævlig kjipt, forteller Haaland ærlig.

– Hva er det som ikke fungerer optimalt for dere i dag?

– Spillet vårt. Eller, egentlig skaper vi nok sjanser, men vi blir for passive etter 70 minutter. Da går det ikke, sier nordmannen på Bryne-dialekten sin.

Urolig direktør

Dortmund er nummer tre i Bundesliga, men det er bare lagene fra 13. til 18. plass som har sluppet inn flere mål enn dem. De defensive problemene bekymrer sportsdirektør Michael Zorc.

– Vi har savnet stabile prestasjoner defensivt og beskyttelse foran vårt eget mål, erkjenner Zorc i pressesonen etter matchen.

– Vi forsvarer oss ikke godt som et lag. Vi hindrer ikke innlegg og vi er ikke stabile nok, mener Dortmund-sjefen.

– Må jobbe hardere

Haaland er også tydelig på at laget må bli bedre. Med åtte scoringer på det som nå er blitt fem kamper for Dortmund, vil få bli overrasket om kraftpakken fra Jæren slår hardt tilbake på Signal Iduna Park om under en uke.

For å lykkes, mener Haaland selv at kvaliteten må holdes høy på treningsfeltet fremover.

– Vi var bare ikke bra nok. Vi må jobbe hardere på trening. Da vil resten komme. Leverkusen var gode. Det er et bra lag og vi var ikke på vårt beste i dag. Det er ikke så mye mer å si, forteller nordmannen, som fikk spørsmål fra en tysk journalist om han tror tittelen fortsatt er innen rekkevidde.

Med 13 matcher igjen og tre poeng opp til serieleder Bayern München, som har en kamp til gode på Dortmund, svarer Haaland slik:

– Vi må bare ta kamp for kamp. Så får vi se.

Publisert: 09.02.20 kl. 04:48

