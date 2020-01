HODEBRY: Ole Gunnar Solskjær har mye å bekymre seg over før onsdagens hjemmekamp mot Burnley. Foto: CARL RECINE / Reuters

Solskjær stilt til veggs om spisskrisen: – Noen må stå frem

MANCHESTER (VG) Ole Gunnar Solskjær (46) måtte svare på kritiske spørsmål om skader og spillerlogistikk før midtukekampen mot Burnley.

Problemene hoper seg opp for Manchester United-manageren. Samtidig kommer kampene tett som hagl: Onsdag, bare tre dager etter 0–2-tapet mot Liverpool, er det klart for ny Premier League-kamp når Burnley kommer på besøk.

Men onsdagens motstander sto ikke høyt på agendaen til journalistene på pressekonferansen før kampen. Det var nok av andre temaer å grille nordmannen om.

Et av dem var kritikken fra Ian Wright, som mandag kveld beskyldte Solskjær for å «satt seg selv over Marcus Rashfords helse», etter at Manchester Uniteds toppscorer pådro seg et tretthetsbrudd som vil holde ham ute av spill i flere måneder.

– Nei, jeg setter aldri meg selv foran laget. Jeg setter alltid laget og klubben foran alt annet, sier Solskjær.

Tusenkronersspørsmål

Han forteller at Rashford klaget på ryggtrøbbel mot Burnley den 28. desember, at det medisinske teamet har undersøkt og fulgt ham opp siden, men at det ikke har vært noen skade å spore til tross for ubehaget.

– Jeg hadde en samtale med ham én eller to dager før kampen der han skadet seg. Jeg sa at jeg kom til å hvile ham. Han følte seg fin. Han var tydelig på at hvis det var behov, så kunne han spille minst en halvtime, fordi FA-cupen er en viktig turnering for oss, sier Solskjær og fortsetter:

– Han hadde ingen klager på trening dagen før. Jeg spurte om det var greit for ham å være på benken, det var ikke noe problem. Han hadde lyst til å komme inn. Det var bare uflaks.

– Vi må håndtere spillere hver dag, mange ting som Ian Wright eller andre ikke vet om. Det medisinske teamet her er veldig, veldig flinke. Det var bare en av de uheldige tingene som skjer, sier nordmannen.

United er i spisskrise nå som de mangler en spiller som har vært involvert i over halvparten av Premier League-målene deres denne sesongen. To alternativer gjenstår på spissplass: Anthony Martial, som har vært kjent for både skader og ustabile prestasjoner, og 18 år gamle Mason Greenwood.

– Hvordan unngår dere at dette skal ødelegge sesongen?

– Godt spørsmål. Det er tusenkronersspørsmålet for oss, for Rashford har vært fantastisk. Noen må stå frem og heve seg. Hvis vi finner noe på overgangsmarkedet, kan det være en løsning, men den beste løsningen er at spillere står frem, sier Solskjær.

Etterpåklokskap

Allerede før sesongen innrømmet han at de hadde en spiss for lite i troppen. Kritikken rundt spillerlogistikken har blusset opp igjen etter Rashford-skaden: «Jeg venter ikke til Rashfords skade med å si at de må kjøpe en ny spiss. Vi burde gjort det for flere måneder siden. Jeg er ikke så enig med styret akkurat nå. Jeg er litt bekymret», sa for eksempel Patrice Evra på Sky Sports i helgen.

– Burde dere planlagt for dette da dere solgt Romelu Lukaku og lånte ut Alexis Sánchez?

– Selvfølgelig, men vi planlegger og ser. Som jeg har sagt så mange ganger før, fant vi ikke den riktige til den rette prisen. Vi vet selvfølgelig at vi manglet en spiss da Lukaku og Sánchez dro, men Martial, Rashford og Greenwood hadde ikke gjort det så bra hvis ikke de fikk sjansen til å spille, sier Solskjær og fortsetter:

– Harry Hindsight er ganske smart (på norsk: «det er lett å være etterpåklok»). Det er tingen. Vi må ta avgjørelser der og da, basert på hva vi tror på, og så må vi holde oss til det.

