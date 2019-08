DISKUSJON: Lars Lagerbäck og Eirik Horneland er delvis enige i sine synspunkter rundt nivået i Eliteserien. Foto: Bjørn S. Delebekk og Jostein Magnussen, VG

Horneland støtter Lagerbäck-utspill: – Noen kamper holder for lavt nivå

ZAGREB (VG) Lars Lagerbäck har fått kritikk for å hevde at Eliteserien er «for dårlig for landslaget». Rosenborg-trener Eirik Horneland tar landslagssjefen i forsvar.

– Jeg er ofte enig med Lars Lagerbäck. Jeg synes han er en klok mann. Det er kamper i Eliteserien som holder et meget høyt nivå, så er det kamper som holder et litt for lavt nivå. Og det er nok det han sikter til, tenker jeg.

Det sier Eirik Horneland på pressekonferansen før Rosenborgs første playoff-kamp mot kroatiske Dinamo Zagreb.

Tidligere har flere Eliteserieprofiler reagert på landslagssjefens utsagn. Dag-Eilev Fagermo mente at det hele gikk for langt.

– Vi kan ikke ha det sånn i norsk fotball. Vi kan ikke ha en landslagssjef som er opptatt av å snakke ned Eliteserien for å rettferdiggjøre dårlige resultater. Det provoserer meg, sa han til VG.

Før kampen mot Færøyene sa Lars Lagerbäck at «ingen lag i Eliteserien hadde klart å bare tape 1–4 mot Spania»:

Da RBK-treneren fikk det første spørsmålet om han mener at «nivået i Eliteserien er bra nok for landslaget» tirsdag, var han nølende:

– Eeeeh... Ja... Tja, tja. Tja. Tja, gjentok Horneland flere ganger, før han fulgte opp med å si at han er «usikker på hva han skal svare på det».

– Jeg synes Rosenborg har gjort gode kamper i Europa, jeg synes Molde har gjort gode kamper i Europa. Så er det også spillere i Eliteserien som klarer å hevde seg i denne typen kamper. Birger Meling, Tore Reginiussen, Andre Hansen, som er landslagsspillere for oss. Jeg synes de har levert både i Eliteserien og Europa, fortsetter Horneland.

les også Eliteserieprofiler reagerer på Lagerbäck-utsagn: – Kan ikke ha det sånn i norsk fotball

TV 2-ekspert Jesper Mathisen var blant de som reagerte på uttalelsene i forbindelse med kampen mot Færøyene. Hornelands svar på tirsdagens pressekonferanse kom i kjølvannet av at samme mann mener at Anders Konradsens prestasjoner den siste tiden er bra nok for landslaget.

– Veldig glad for den jobben Anders har gjort for oss. Det er vi veldig glade for, så er det helt opp til Lars Lagerbäck å ta ut landslaget, svarer Horneland på spørsmål fra VG.

– Men synes du han er god nok?

– Det vil jeg ikke blande meg borti. Jeg synes han er en fantastisk spiller for Rosenborg.

Publisert: 20.08.19 kl. 19:55 Oppdatert: 20.08.19 kl. 20:07

