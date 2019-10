VIF varsler granskning etter tribunekaoset på Åråsen

Det er ikke lenge siden Bodø/Glimt stengte supporter-tribunen på Aspmyra. Kan det samme skje i Vålerenga etter kaoset på Åråsen?

Nå nettopp







Erik Espeseth, daglig leder i Vålerenga, varsler i hvert fall granskning etter scenene som utspilte seg på Åråsen i 0-0-derbyet mellom hans Vålerenga og rival Lillestrøm. Han bemerker imidlertid at «det er for tidlig å konkludere med noe».

– Nå blir det full gjennomgang av video og bilder først. Deretter blir det samtaler med alle involverte parter, så vil summen av dette være avgjørende for videre reaksjoner, skriver han i en SMS til VG sent lørdag.

Redaksjonelt samarbeid Se Eliteserien og OBOS-ligaen direkte på Dplay og Eurosport Player

Det er ikke lenge siden Bodø/Glimt valgte å stenge supporter-tribunen sin, blant annet etter uforsiktig pyro- og tifo-bruk, noe som skapte store reaksjoner.

Reaksjoner har det også kommet etter derbyet på Åråsen lørdag. Omfattende pyrobruk, bluss ute på banen og til og med fyrverkeri skapte overskriftene i en sjansefattig 0-0-kamp.

les også NFF-sjefen om tribunekaoset på Åråsen: – Trist kapittel i norsk fotball

– Dagens hendelser på Åråsen er overraskende, skuffende og uakseptable. I løpet av helgen og frem til første arbeidsdag i neste uke må vi skaffe oss mest mulig oversikt over det som er et trist kapittel i norsk fotball, sa NFF-sjef Pål Bjerketvedt til VG.

Klanen-talsmann Erling Rostvåg er delvis enig med Bjerketvedt, men klar på at de og NFF er uenige om mye annet.

– Kasting av pyro ut på banen er trist, men jeg mistenker at han ville ha sagt noe lignende uansett, sier Klanen-talsmann Rostvåg til VG.

– Hva vi mener er fornuftige grenser for supportergrupper, er ikke nødvendigvis det samme som NFF. Men så har vi forsøkt å tegne en grense internt, og i dag ble det krysset et par streker. Det er lov å være breial, men det at en gjeng maskert med finlandshetter møter opp et kvarter før kamp og begynne å yppe med politiet fra første stund, er ikke greit, sier han.

les også Supporterfyrverkeri preget målløst derby mellom Lillestrøm og Vålerenga

Han forteller at han hadde hørt rykter om en markering, men var usikker på omfanget. VIF-seksjonen består av flere grupperinger som samarbeider med klubben og Klanen, og Rostvåg er klar på at flere gikk over den interne streken på Åråsen.

– Det er ikke noe galt med blussing i seg selv. Problemet oppstår når man maskerer seg og kaster pyro utpå banen, sier Klanen-lederen.

– Vi har et samarbeid med VIF, men den avtalen er brutt i dag, legger han til, og sier det blir opp til Vålerenga å komme med eventuelle konsekvenser.

Han hevder for øvrig at bråket med leiligheten etter kamp (se video under) oppstod som følge av en rekke provokasjoner.

Publisert: 27.10.19 kl. 00:50







Eliteserien S V U T M P 1 Molde 25 17 5 3 57 – 24 33 56 2 Bodø/Glimt 25 14 7 4 54 – 34 20 49 3 Odd 25 13 6 6 39 – 32 7 45 4 Rosenborg 25 11 8 6 39 – 31 8 41 5 Viking 25 11 7 7 43 – 34 9 40 VIS MER Champions League-kvalifisering

Champions League-kvalifisering Europaliga-kvalifisering

Europaliga-kvalifisering Nedrykkskvalifisering

Nedrykkskvalifisering Nedrykk

Mer om