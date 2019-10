KONFLIKT: Bulgaria-keeper Plamen Iliev slapp inn seks mål mot England. Mange vil hevde at uttalelsene hans etter kampen var enda verre «baklengsmål». Foto: GEORGI LICOVSKI / EPA

Bulgaria-keeper mener rasismehetsede England-spillere «overreagerte»

Liverpool-profilen Trent Alexander-Arnold (21) reagerer sterkt på uttalelsene fra Bulgaria-manager Krasimir Balakov (53). Manageren får støtte fra egen målvakt.

– Hvis jeg skal være ærlig, så synes jeg fansen oppførte seg fint i dag. Det var ikke noe hets så vidt jeg kunne høre, og jeg synes at de overreagerte litt, sa Plamen Iliev (27) etter kampen, ifølge The Guardian.

Uttalelsene føyer seg inn i rekken av spesielle uttalelser fra den bulgarske leiren. Tidligere hevdet Bulgaria-manager Krasimir Balakov at de engelske supporterne var et større problem enn de bulgarske.

– Jeg så at dommeren stoppet kampen, men jeg må si at det ikke bare var på grunn av oppførselen til de bulgarske supporterne, men også de engelske, som plystret og ropte under nasjonalsangen, sa Balakov, som også sa han ikke hørte noen rasistiske ytringer.

England-manageren avbrutt av bulgarsk journalist

Uttalelsen til Bulgaria-manageren fikk blant andre Liverpool- og England-back Trent Alexander-Arnold til å reagere.

– Er han seriøs? Måten laget stod sammen i går var utrolig, men man kan ikke ignorere det som skjedde. Rasismen må stoppe, skriver han på Twitter.

Tidligere har England-debutant Tyrone Mings og Marcus Rashford fordømt de rasistiske ytringene.

Flere bulgarske supportere gjorde nazihilsener, mens en holdt fram genseren sin mot TV-kameraene – det sto «No respect», i stedet for «Respect», som er navnet på fotballens anti-rasisme-kampanje. Det ble også ropt apelyder.

Da England-manager Gareth Southgate uttalte seg om rasismen, ble han avbrutt av en bulgarsk journalist som mente at Southgate ikke snakket sant.

– Hva snakker du om? Det er en overdrivelse, sa en person i salen, mens Englands pressesjef forsøkte å sende ordet videre:

Bulgarias kaptein Ivelin Popov er imidlertid av en helt annen oppfatning enn manageren og lagkameraten mellom stengene. Popov sier at han forsøkte å få vaktene til å kontrollere situasjonen.

– Tror dere en utenlandsk spiller vil komme og spille i Bulgaria etter det som skjedde i kveld? Rasisme er et verdensproblem vi må utrydde, sa Popov, som er lagkamerat med norske Mathias Normann i russiske Rostov.

Bulgarias statsminister vil kutte båndet til fotballforbundet

Det er altså en ganske annen oppfatning enn hva Bulgarias keeper hadde.

– Publikum var på et bra nivå, og jeg hørte ikke noe stygt språk mot noen av deres eller våre spillere, sier Iliev.

Den bulgarske statsministeren Bojko Borissov har bedt landets fotballpresident gå av etter mandagens skandalekamp mot England i Sofia, melder TV 2.

– Fra i dag vil vi kutte alle bånd, inkludert økonomiske, til Det bulgarske fotballforbundet inntil Borislav Mihajlov trekker seg fra stillingen sin, sier sportsminister Krasen Kralev på vegne av statsminister Bojko Borissov.

– Vi tåler ikke slik oppførsel lenger, sier han.

Publisert: 15.10.19 kl. 13:43







