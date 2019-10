ALENE: På den svære Åråsen-matten får Lars Lagerbäck og Per Joar Hansen litt tid for seg selv før spillerne kommer. Foto: Knut Espen Svegaarden

Kommentar

Lagerbäck må tenke – hva gjør han uten Haaland?

LILLESTRØM/KALBAKKEN (VG) Fordelen til Lars Lagerbäck er at han egentlig ikke vet hva han får med Erling Braut Haaland på laget. Ulempen er at han ikke får vite det i sine to viktigste landskampene heller.

Åråsen stadion tirsdag formiddag: 40 minutter forsinket kommer landslagstroppen og støtteapparat til trening, den første før møtet med Spania på Ullevaal stadion lørdag kveld. Spillerne kommer slentrende i grå treningsdresser, rett fra møter.

Først ut på matten – Lars Lagerbäck, med kledelig lue, og assistent Per Joar Hansen. Lenge står de der alene. Samtalen streifer nok innom Erling Braut Haaland, og hvilken plan som må legges til side uten kraftspissen fra Jæren.

Både mandag og deler av tirsdag ble brukt til intense møter. Hvert minutt av denne uken teller. Planene er like viktige som treningene, som startet på Åråsen tirsdag.

En mann mangler, en mann som kunne blitt viktig, Erling Braut Haaland, den formsterke 19-åringen, har meldt forfall på grunn av skade.

Det blir en kort økt, som pressen knapt får se, før Lars Lagerbäck sitter inne på et rom, til en improvisert pressekonferanse. Svensken gjør som de fleste andre i samme situasjon: Han snakker minst mulig om de spillerne som IKKE er der.

SJEF: Lars Lagerbäck møter pressen for første gang på denne samlingen, som varer til og med tirsdag om en uke. Foto: Knut Espen Svegaarden

Lagerbäck bare konstaterer at Haaland ikke deltar. Så er han ferdig med den saken.

Men det er ingen tvil om at det kom et lite sukk hos Lagerbäck da beskjeden om Haaland-forfallet kom. Som en av de mestscorende spillerne i europeisk klubbfotball denne høsten, er det klart at Haaland kunne blitt en viktig mann mot både Spania og Romania (tirsdag).

«Spisskompetanse» er et ord som kan brukes som Salzburg-spissen. «Formspiller» er et annet, noe som er viktig i en kamp mot et av verdens beste fotball-landslag, der detaljene avgjør om Norge kan få med seg noe – eller ikke. Erling Braut Haaland har kraft, fart og pågangsmot nok til å være akkurat det – avgjørende. Nå må Lagerbäck legge planer uten det som skulle vært jokeren hans.

Heldigvis er han vant til det.

Og Lagerbäck har andre formspillere, Martin Ødegaard, kåret til månedens spiller i La Liga, og Mathias Normann, kåret til månedens spiller i den russiske ligaen, er to av dem. Sander Berge har vist god form, Kristoffer Ajer er tilbake på Celtic-laget etter skade, og endelig er «Moi» tilbake også. Mohamed Elyounoussi ble hentet inn da Haaland meldte forfall.

KØ: Interessen var, naturlig nok, størst for Martin Ødegaard under det første møtet med pressen. Det var kø. Nettavisens Jonas Giæver gledet seg til å intervjue Real Sociedad-spilleren. Foto: Knut Espen Svegaarden

Er det han som skal utgjøre en forskjell?

– Skjerpet forsvarsspill – med stor tålmodighet, messer Lagerbäck fra podiet. Det siste er avgjørende, mot et lag som trolig kommer til å ha ballen i «65 prosent av kampen», som Lagerbäck sier. Det er da de må bruke «tålamod», som de sier i Sverige, det er da det er lett å gå i fellen, bli for ivrige.

– Vi må vinne ballen på de rette stedene, da kan vi skape trøbbel for Spania. Har de en svakhet så er det defensivt. Lars Lagerbäck har to møter med Spania som landslagssjef. Det har gitt en seier og en uavgjort. Er det noen som vet hvordan du knebler spanjolene, så er det Norges svenske landslagssjef.

Spørsmålet er Norge evner, om det ser bra ut en stund – for så å gå i fullstendig oppløsning, som i avgjørende perioder mot Sverige og Romania. Tålmodighet er bra, men du kan bli passiv av å være tålmodig. Og det er nesten enda farligere enn å være utålmodig.

I FOKUS: Tre av de mest populære: Sander Berge (til venstre), Joshua King (i midten) og Martin Ødegaard (helt til høyre). Foto: Knut Espen Svegaarden

Fra Åråsen flytter vi oss til Bamas lokaler på Kalbakken i Oslo, der det serveres kokkekunst til spillere og støtteapparat, mer venting for pressen, før vi «slippes løs» på spillerne.

Det er ingen tvil om hvem som er i fokus, der det er kø for intervjuer: Martin Ødegaard, gutten som brukte tid på å innfri de voldsomme forventningene som ble stilt til ham etter at han slo gjennom på A-lagsnivå som 15-åring. Han smiler og koser seg, tar alle spørsmål ganske enkelt og greit.

Det er lettere å svare når alt går bra, ingen negative spørsmål, lite energibruk, bare en slags fortjent hyllest til en veldig god 20-åring fra Drammen. Det eneste negative er at vi ikke får sett kombinasjonen Ødegaard-Haaland denne gangen heller.

Det er alltid en som mangler.

Vi kan bare håpe at Lars Lagerbäck klarer seg uten gutten han egentlig ikke vet helt hva vil gi ham.

KOMMENTERER: VGs Knut Espen Svegaarden. Foto: Hallgeir Vågenes

