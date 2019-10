Thorisdottir matchvinner i toppkampen: - Kunne ikke drømt om en bedre timing

(Chelsea - Arsenal 2–1) Maria Thorisdottir (26) har vært ute i kulden i sesongstarten i Chelsea. Søndag kom hun inn og ble matchvinner i toppoppgjøret mot Arsenal.

Thorisdottir kom inn på stillingen 1–1 med 15 minutter igjen. Fem minutter før slutt fikk hun ballen på 16 meter. 26-åringen smalt til, fikk et perfekt treff, og ballen suste inn i hjørnet.

– Jeg var utrolig skuffet over ikke å få starte. Da var det deilig å banke den inn, sier Thorisdottir til VG.

Det var hennes første ligamål for Chelsea.

– Jeg kunne ikke drømt en bedre timing enn at det kommer i toppkamp mot Arsenal, ler hun.

Thorisdottir kom inn for Guro Reiten, som markerte seg med et langskudd som traff tverrliggeren, mens lagets tredje nordmann, Maren Mjelde, spilte hele kampen på høyreback for Chelsea.

Arsenal tok ledelsen i kampen, men Chelsea snudde med to mål i 2. omgang. Bethany England scoret 1–1-målet.

Vært ute i kulden

Thorisdottir har tidligere vært fast på Chelsea-laget, men har denne sesongen måttet nøye seg med innhopp.

– Jeg har hatt potetrollen i laget, og blitt flyttet mye rundt. Jeg føler jeg har jobbet hardt på trening i flere uker, og fortjent en startplass, men det har endt opp med andre løsninger, som har vært skuffende, men jeg kan ikke gjøre noe mer enn å ta sjansene jeg får og svare på denne måten, så håper jeg på startplass neste gang, forklarer hun.

Thorisdottir spiller midtstopper for Norge, men blir stadig brukt på midtbanen for klubblaget Chelsea, som nå er nummer to i serien etter søndagens seier. Foran Arsenal, men to poeng bak Manchester City.

– Denne seieren var viktig. Det er jevnt i toppen, det gjelder å henge med, avslutter matchvinneren.

FEIRER: Fran Kirby og Maria Thorisdottir feirer mål i mai i fjor. Foto: PAUL CHILDS / X03809

Utlands første i England

For Reading var Amalie Eikeland og Lisa-Marie Utland i aksjon. Sistnevnte kom inn fra benken, og ble matchvinner med sitt første mål i engelsk fotball i seieren over Everton.

Både Eikeland og Utland er nye i klubben. De kom fra henholdsvis Sandviken og Rosengård denne sommeren.

Reading ligger på 7. plass av 12 lag, men har én kamp til gode, og det er mot tabelljumbo

Rettelse: I den første versjonen stod det at den første målscoreren for Chelsea var Fran Kirby. Det korrekte er Bethany England. Dette ble rettet 13. oktober kl. 18.33.

Publisert: 13.10.19 kl. 17:53 Oppdatert: 13.10.19 kl. 20:35







