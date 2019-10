GODE BUSSER: Jürgen Klopp og Brendan Rodgers. Foto: AFP og AP

Liverpool mot Leicester: Leietakeren mot huseieren

Huseier Brendan Rodgers møter sin leietaker Jürgen Klopp i lørdagens Anfield-kamp.

– Jeg har aldri vært bitter. Det er derfor jeg har latt Jürgen flytte inn i huset mitt, sier Leicester-manager Rodgers ifølge BBC.

– Jeg har et godt forhold til Ray Haughan (spillernes liaison-offiser i Liverpool), og han fortalte meg at Jürgen slet med å finne et sted å bo. Så jeg sa «hør, jeg flytter til London for en periode og kommer ikke til å være der, så Jürgen kan flytte inn».

Da temaet opp kom opp på fredagens pressekonferanse, sa en lattermild tysker ifølge Liverpool Echo:

– Han tar så mye i leie så jeg er usikker på om han trenger å arbeide i det hele tatt.

– Han gjorde en god jobb i Celtic, og han gjør nå en virkelig god jobb i Leicester, men det er ingen overraskelse. Jeg visste at det ikke var han som var årsaken til problemene her, fortsatte Klopp, uten å utdype nærmere hva han mente med det.

– Jeg vet ikke om du kan si at han gjennombygger Leicester, men han har gjort noen gode signeringer, han har fått laget til å forsvare seg meget godt, og de er sterke på kontringer, sa Jürgen Klopp, som håper at Rodgers får en hjertelig velkomst på Anfield. Alt tyder på at han får det ønsket oppfylt. Både Klopp og Rodgers er forøvrig nominert til månedens manager i Premier League.

Brendan Rodgers synes det er hyggelig med Liverpools suksess.

– Jeg er typen som er glad i klubben og særlig glad i spillere som Jordan (Henderson) og James Milner, spillere som jeg jobbet med og har et sterkt forhold til.

– Jeg var så glad på Jordans vegne da han løftet Champions League-trofeet, fordi jeg vet hvor mye han har utviklet seg og har jobbet for det.

Klopp mener at Leicester, som i 2015/16 sensasjonelt tok ligagullet, er i ferd med å få et topplag igjen. Og han mener at Jamie Vardy er en kar som må stoppes.

– Hvis han får god nok hjelp, så er han en skikkelig trussel. Vi må unngå disse pasningene. Vi kjenner hurtigheten hans, men det handler mer om timing. Vi må være på riktig sted til riktig tid for å stoppe ham, sa Klopp på fredagens pressekonferanse, der han trakk fram Vardys kapasitet som bakromsspiller.

– Han er alltid bak deg!

Publisert: 05.10.19 kl. 12:41

