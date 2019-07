GLIMT AV STORHET: Håkon Evjen jubler for sin 1-0-scoring sammen med Erlend Dahl Reitan mot Odd på Aspmyra. Foto: Fredrik Hagen / NTB scanpix

Glimt-metoden: Slik jakter Bodø/Glimt gull på «vårres måte»

I fjor jobbet Bodø/Glimt-styret frem en treårsplan for å ruste klubben med «Eliteserie-standard». Det ser lovende ut for nordlendingene.

Nå nettopp







Flere egenproduserte spillere, flere nordlendinger, blant landets beste akademier og større spillersalg, er en del av «bestillingen» fra Glimt-styret, som håper sportslig suksess vil gi inntekter til å bygge klubben ytterligere.

Styret tok utgangspunkt i «Vårres måte», klubbens styringsdokument, da det staket ut kursen. Glimt har siden overrasket med glimrende angrepsfotball og ligaens beste poengsnitt. Neste test er Vålerenga fredag.

Redaksjonelt samarbeid Se Eliteserien og OBOS-ligaen direkte på Dplay og Eurosport Player

– Per i dag har vi ikke suksess. Vi er på vei til å skape noe, sier daglig leder Frode Thomassen og «arresterer» VG når vi spør om bakgrunnen for suksessen.

les også Tidligere mediesjef ut mot Brann-spillere

Intensiteten opp 25 %

«Vårres måte» handler om å bygge en stabil, nordnorsk toppklubb. I navnet ligger det at det er en dårlig idé å kopiere andre. Glimt tenker litt annerledes. Trener Kjetil Knutsen illustrerer det med sportslig leder Aasmund Bjørkans rolle:

– Han er også med som trener. Dermed får han en helt annen «fingerspitzengefühl» på spillerlogistikk, og han kjenner produktet mye bedre enn om han bare hadde sittet på kontoret og sett på videoer, sier han.

YES!: Kjetil Knutsen etter seieren over Strømsgodset på Aspmyra stadion. Foto: Mats Torbergsen / NTB scanpix

Bergenseren mener man nå ser resultatet av grep tatt de to siste årene.

– Vi har en spillergruppe som er dedikert, sulten og som ønsker å bli bedre. De klarer å levere kvalitet på høyt nok nivå i hver økt, sier Knutsen, og trekker også frem et trenerteam som stiller tøffe krav.

– Intensiteten i øktene våre har gått opp med nesten 25 prosent siden i fjor. Det har vi målinger på. I tillegg har vi utviklet spillet. Glimt spiller fortsatt 4-3-3, og er fortsatt gode i kontringsspillet, men vi har utviklet presset og er bedre til å styre kamper, mener Knutsen.

les også Overraskelseslaget Glimt nekter å snakke om gull

Han utdyper:

– Vi har en fin sammensetning i gruppen, og vi har ledertypene. Det gir en positiv effekt. Skal du henge med her, må du møte forberedt. Ellers er det en annen som tar plassen din, sier han og trekker frem kaptein og keeper Ricardo som en lederfigur som skaper energi.

les også Wæhler var ønsket av Sarpsborg-Bakke – nå legger han opp

Bodø/Glimt har de siste årene prioritert å ruste opp sine nøkterne trenerapparat rundt A-laget og akademiet.

– De siste ti årene har vi vært fem sesonger oppe, og fem sesonger nede. Skal vi være stabile, og noen ganger kjempe om titler, må vi gjøre mye riktig på alle områder, mener Frode Thomassen. Han ble ny Glimt-leder i mai 2017, da klubben holdt til i 1. divisjon.

ETTERTRAKTET: Amor Layouni (t.v.)jubler etter scoring mot Viking. Foto: Carina Johansen / NTB scanpix

Etter 11. plassen i Eliteserien i fjor forsvant både forsvarssjef Martin Bjørnbak og toppscorer Kristian Fardal Opseth. Styret ønsket en klarere retning:

I løpet av en treårsperiode skal egenproduserte spillere under 23 år økes til 15 prosent (kravet var på 10 prosent).

A-stallen skal ha en nord-norsk profil med minst 40 prosent nordlendinger. Innen 2023 er målet at halvparten av spillerne skal være nordnorske.

I siste årsrapport konkluderes det med at klubben må selge spillere for 15-20 millioner kroner de neste tre årene – gitt at andre inntekter og kostnader holdes stabilt.

les også Se hvem som kom på rundens lag!

– Er det et dårlig tidspunkt å selge på nå?

– Det er et godt spørsmål. Jeg har fått tydelig tilbakemelding på at vi ikke trenger å selge noen i sommervinduet, svarer trener Knutsen.

Prislapp: 20–30 mill.

Glimt-duoen Håkon Evjen og Amor Layouni trekkes frem som to av Eliteseriens heteste salgsobjekter, førstnevnte med en forventet prislapp på 20-30 millioner kroner, ifølge Eurosport-ekspert Joacim Jonsson.

– Resultatene våre gjør at det er mange som tar kontakt med oss og hører hva «ståa» er, men vi sitter ikke og vurderer bud på spillere per i dag, sier Thomassen, som opplyser at det ikke budsjetteres med nye spillersalg i 2019.

Store kontraster i årets Glimt-sesong:

Med et av Eliteseriens laveste budsjetter mener han Bodø/Glimt bør løfte inntektene fra rundt 50 til 60 millioner kroner. I år budsjetteres det med et lite overskudd, hvor resultatet er knyttet til tidligere gjennomførte spillersalg (vinterens overgangsvindu).

– Vi vil utvikle unge spillere, som deretter kan ta steget til større ligaer. Det er en del av planen vår. Men vi må ikke titte oss over skulderen i hvert overgangsvindu. Vi ønsker å selge når tiden er inne, forteller Glimt-lederen.

– Samtidig er det viktig for oss å opprettholde et godt sportslig produkt og spille underholdene fotball. Vi jakter gode prestasjoner, tillegger han.

Publisert: 03.07.19 kl. 11:04