SHOWETS STJERNE: Megan Rapinoe på vei til den siste treningen foran USAs VM-finale mot Nederland. Foto: BJØRN S. DELEBEKK

Rapinoe tror på massivt Trump-nei

LYON (VG) Etter hvert av sine tre første VM-gull i fotball har de amerikanske fotballkvinnene vært i Det hvite hus. I år kan det være uaktuelt for alle spillerne å møte presidenten.

Megan Rapinoe (34) har i tre år kjempet sin egen lille kamp mot Donald Trump, og den har vokst seg stor, langt utenfor USAs grenser, under VM.

Hun kaller seg en «vandrende protest», synger ikke nasjonalsangen, legger ikke hånden på hjertet og har i veldig tydelige ordelag gjort det klart at det er fullstendig uaktuelt for henne å stille i Det hvite hus.

Da USA vant VM for første gang i 1991 var de hos George Bush (senior), da de vant for andre gang i 1999 besøkte de Bill Clinton og etter den tredje VM-tittelen i 2015 var spillerne, mange av dem fortsatt med, hos Barack Obama.

Det er normalt sett en høytidsstund, en «en gang i livet»-opplevelse for idrettsutøvere.

Men foran dagens finale mot Nederland går Megan Rapinoe veldig langt i å antyde at ingen spillere kan komme til å takke ja til å møte USAs president.

1999: Bill Clinton tok imot de amerikanske verdensmesterne. Nærmest til høyre Julie Foudy. Til høyre bak Clinton, litt skjult av hans hode, står Brandy Chastain, hun som satte det avgjørende målet i straffekonkurransen mot Kina. Foto: New York Daily News Archive / New York Daily News

Under den siste pressekonferansen ble Rapinoe spurt om hun visste hvor mange spillere som kom til å stille opp i Det hvite hus.

– Jeg vet ikke. Jeg har ikke snakket med alle om det. Åpenbart ikke meg selv, ikke Ali Krieger. Jeg tror ikke det er mange, om noen, svarte Rapinoe, som selvsagt ikke uttaler seg så tydelig uten grunn. Hun kjenner stemningen i troppen.

Krieger, som er lesbisk (som Rapinoe), har overfor CNN gjentatt Rapinoes argumenter, og fordømt Trump-administrasjonens behandling av lesbiske/homofile/bifile/transpersoner, samt av innvandrere og andre sårbare menneskegrupper.

FORLOVET: Ali Krieger (helt til høyre), sammen med forloveden, reservekeeper Ashlyn Harris. Til venstre Alex Morgan, sittende Julie Ertz. Foto: Bjørn S. Delebekk

Donald Trump har slått tilbake gjennom flere twittermeldinger, blant flere denne:

Megan Rapinoe er frontfiguren, og under VM har hun fått mye kritikk for å være anti-amerikansk. I et intervju med nyhetsbyrået AP svarer hun derimot at hun føler seg «spesielt amerikansk».

På den siste pressekonferansen foran finalen var det imidlertid andre enn Trump hun brukte mye tid på å refse, nemlig Det internasjonale fotballforbundet FIFA. Rapinoe feide på med nye tirader, ingen har brukt VM-talerstolen tydeligere enn henne.

2015: Barack Obama tok imot laget som vant VM i Canada. I forgrunnen Abby Wambach og Megan Rapinoe. Foto: ImageCatcher News Service / Corbis News

Selv dagen før en av sine største kamper brukte hun krefter på å skjelle ut FIFA, blant annet for at det ble godkjentstemplet at VM-finalen går på samme dag som finalen i Det nord- og mellomamerikanske mesterskapet (Gold Cup) og det søramerikanske (Copa America).

– Dette er VM-finalen, dette er «kanseller alt annet»-dagen, sier hun.

Rapinoe mener også at FIFA ikke bryr seg nok om kvinnelige fotballspillere, selv om premiepotten skal dobles til neste VM. Avstanden opp til herrene vil nemlig øke.

– Bryr de seg egentlig når de aksepterer at avstanden øker? spør Rapinoe, og mener det er «money, money, money, money» som gjelder hvis FIFA virkelig ønsker at oppgraderingen av den kvinnelige delen av fotballen skal fortsette.

INN OG UT? Christen Press erstattet Megan Rapinoe i semifinalen. I finalen tyder det meste på at Rapinoe er klar igjen. Foto: PHILIPPE DESMAZES / AFP

Den amerikanske venstreflanken, trolig med igjen etter skade i finalen, var tydelig da hun hånet valget av Qatar som vertsland for herre-VM i 2022, men stemmen sprakk opp da hun snakket om hva hun har opplevd som mest spesielt i VM.

– Høydepunktet for meg som kaptein (delt med Carli Loyd og Alex Morgan) har vært å se unge spillere slå gjennom. (Rose) Lavelle, Sam (Mewis), Lindsey (Horan) og (Christen) Press scorer og får feire etter alt hun har vært gjennom (mistet moren), det er helt utrolig å oppleve. I hver kamp er det et nytt spesielt øyeblikk, sier Megan Rapinoe.

I dag er det nye muligheter. Og Donald Trump følger nok med.

En FIFA-talsmann sier i en uttalelse at planleggingen av de forskjellige turneringene har vært gjennom en tung prosess, og at det er tatt hensyn til en rekke ting i både den mannlige og kvinnelige kalenderen. Det heter også at FIFA og de forskjellige kontinentale forbundene har hatt nøye diskusjoner for å minimere mulighetene for kampkollisjoner.

VM-finalen begynner 17.00, Copa America-finalen mellom Brasil og Peru 22.00, Gold Cup-finalen mellom USA og Mexico 03.00 natt til mandag.

