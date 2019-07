PÅ GULLJAKT: England-sjef Phil Neville er i strålende humør foran tirsdagens semifinale mot USA. Han har aldri lagt skjul på hvorfor laget hans er i Frankrike. Foto: Alex Grimm / Getty Images Europe

«Banket kona» – kan bli nasjonalhelt

LYON (VG) På sin første dag i jobben ble Phil Neville (42) avslørt for å sendt flere kvinnenedsettende twittermeldinger. 525 dager senere skal han lede de engelske kvinnene til VM-finale i fotball.

Nå nettopp







«Eeeehhhh», åpnet Englands landslagssjef de fleste av sine svar med under pressekonferansen søndag kveld. Så ordla han seg med den største eleganse.

Slik har det altså ikke alltid vært.

Den tidligere Manchester United-spilleren er i ferd med å bli engelsk fotballs store sommeryndling. Han er to kamper unna å lede nasjonen til historiens andre VM-gull, det første siden det uforglemmelige i 1966.

les også Tyskerne raser mot Sverige etter kvartfinale-tapet

Da må først supermakten USA slås i tirsdagens semifinale. Neville er i strålende humør og råsterk i troen. Alle de store engelske avisene er på plass, og etter den offisielle delen får de også noen ekstra godbiter av sjefen, på bakrommet.

SAMLER SEG RUNDT SJEFEN: Phil Neville fremstår som en meget populær landslagssjef. Her holder han seierstalen for spillerne etter 3–0 over Norge. Foto: Bjørn S. Delebekk

Spørsmålene er vennlige, svarene hyggelige, og som vanlig uttrykker Neville nærmest grenseløs beundring for spillerne sine. Det er bare smil i den engelske leiren.

Det var det ikke for 18 måneder siden.

Neville slår fast at USA «uten noe som helst tvil» er verdens beste lag, men er like tydelig på at England er i Frankrike for å vinne VM-gull.

– Ingen bryr seg om de som taper semifinalen. Ingen bryr seg om sølv eller bronse – det er gullet alle vil ha, sier Neville, med kapteinen Steph Houghton smånikkende ved siden av. Helt enig er hun neppe.

les også Klaveness ble ikke informert om Ødegaards Hegerberg-kritikk

Houghton var kaptein i forrige VM også. Da ble det bronse, Englands første medalje i VM, og mange brydde seg. I EM for to år siden ble det også en slags bronse, etter tapt semifinale (ingen bronsefinale).

England imponerer, men foreløpig har ikke laget kommet så mye lenger under Neville. Han overtok et landslag som var nummer tre på verdensrankingen, det er de fortsatt. Treneren legger ikke skjul på at han vil se på det som et mislykket mesterskap hvis det blir tap i semifinalen.

Slik snakker en mann som satt i Alex Fergusons garderobe i 11 sesonger.

FØLGER ENGLAND: Louise Taylor i The Guardian. Foto: Trond Johannessen

– Neville har gjort det veldig bra, men fremdeles vet vi ikke helt hvor god trener han er. Møtet med Jill Ellis og USA i VM blir hans første store test, sier The Guardian-journalist Louise Taylor til VG i mediesenteret på Groupama Stadium, semifinale- og finalearenaen utenfor Lyon.

Hun var blant de mest kritiske da Neville ble ansatt i januar 2018. «Et slag i ansiktet for bedre kvalifiserte trenere», skrev Taylor blant annet og mente først og fremst at kvinner var oversett.

– Jeg var nok litt kynisk. Jeg hadde jo ikke møtt ham, erkjenner hun nå.

Men Louise Taylor var på ingen måte alene om å bli sjokkert da Neville ble ansatt, uten å ha søkt, uten erfaring som hovedtrener, uten erfaring med den kvinnelige delen av fotballen, nærmest dyttet inn i jobben. Det var nok av kritiske stemmer.

les også England-kapteinens store sorg

Flere skulle det bli på dag én.

Forgjenger Mark Sampson fikk sparken høsten 2017. Han ble beskyldt for rasistiske bemerkninger i retning tidligere landslagsspiller Eniola Aluko, men først fjernet etter at det ble avslørt at han hadde hatt et forhold til en spiller fra tiden han trente Bristol Academy.

HOS MARTIN: Phil Neville trøster Norges landslagssjef Martin Sjögren etter Englands 3–0-seier i kvartfinalen. Foto: Bjørn S. Delebekk

Det engelske forbundet var livredde for å ansette noen med en «uheldig» fortid en gang til. På Phil Nevilles første dag i jobben smalt det.

Flere gamle twittermeldinger fra Neville i 2011 og 2012 dukket opp, da han var Everton-spiller. Innholdet passet mildt sagt dårlig for en mann som skulle lede kvinnelandslaget i fotball, en av de aller mest mannsstyrte idrettene. Neville fremsto som en likestillingsdinosaur.

Han hadde skrevet at det var fint å åpne dagen med cricket, og åpnet meldingen med «Morning men». Spurt om hvorfor han ikke nevnte kvinner, svarte Neville at «jeg trodde kvinnene var for opptatt med å ordne frokost/gjøre barna klare/re opp sengene».

Han skrev også at «dere kvinner vil alltid at det skal være likestilling, helt til det handler om å betale regningene» og avsluttet med #hypocrites (hyklere).

les også Må de bedømmes i hvert eneste mesterskap?

Men mest trøbbel skapte denne meldingen: «Slapp av, jeg er tilbake og er helt rolig – har akkurat banket kona!!! Føler meg bedre nå!»

Neville beklaget, men fikk rundjuling offentlig. Noen mener jobben var i reell fare, men den nye landslagssjefen kom seg unna.

Han har forklart at han hadde «banket kona» i bordtennis, han har erkjent at ordvalget var grusomt og han har slettet Twitter-kontoen sin.

SOLID SUPPORTER: Julie Neville blir rørt når mannens landslag vinner. Her tørker hun en tåre etter seieren over Kamerun i 8-delsfinalen. Barna Harvey og datteren Isabella var også på plass i Valenciennes helt nord i Frankrike. Foto: Rex Shutterstock

Kona Julie er en av landslagets ivrigste supportere. Ifølge landslagssjefen våger hun nesten ikke se på kampene og etterpå er hun stappfull av følelser. Julie Neville var til stede med barna Harvey og Isabella da Kamerun ble slått 3–0 i 8-delsfinalen.

les også «Ulykken» som gir kvinnefotballen et løft

Phil Neville har overbevist alle kritikerne.

– Det han har gjort er fantastisk. Imponerende. Han er en svært hyggelig mann, det kan alle se, og jeg tror ikke lenger at han ser på denne jobben som et springbrett videre i karrieren. Jeg tror han vil fortsette til OL neste år og EM på hjemmebane om to år, sier Louise Taylor i Guardian.

I et intervju med samme avis i mars i år uttrykte Neville null forståelse for at noen var skeptiske til om han var kvalifisert for jobben.

– Jeg mener at de bare var ute etter trøbbel. Men alle som sa at jeg ikke hadde peiling på kvinnelig fotball ga meg ekstra tenning. Det var som å fylle blyfritt på tanken min, så takk for det, sa landslagssjefen.

Vinner England VM-gull neste søndag, er det en hel nasjon som vil gjengjelde den takken.

Publisert: 01.07.19 kl. 04:46