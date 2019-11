LEKESTUE: Marcus Rashford (med ryggen til) scoret ett, mens Harry Kane noterte seg for tre mål på det som ble en festaften for det engelske landslaget. Foto: CARL RECINE / X03807

England lekte seg til EM: Tror hat trick-Kane tar Rooney-rekord

(England – Montenegro 7–0) England vartet opp med festfotball på en historisk aften. Torsdag kveld, i deres landskamp nummer 1000, ble både gruppeseier og EM-billetten sikret på lekent vis.

Engelskmennene ga seg ikke før det sto 7–0 på resultattavlen, og dermed er både gruppeseieren og en plass i neste års EM et faktum. England er klare for sitt 25. mesterskap gjennom tidene (10 EM inkludert neste års mesterskap og 15 verdensmesterskap).

England er den første nasjonen til å spille 1000 landskamper, og det ble en helt annen historie enn da England spilte sin aller første landskamp i 1872 mot Skottland. Da, foran 4000 tilskuere, endte det målløst.

Men England-kamp nummer 1000 ble markert med nedsabling av motstanderen, hat trick for kapteinen og festfotball.

Fem før pause

Alex Oxlade-Chamberlain åpnet ballet med en kontant avslutning etter elleve minutter, før Harry Kane scoret sitt første for kvelden syv minutter senere. Det var hans 29. landslagsscoring, og England-kapteinen tangerte dermed Chelsea-legenden Frank Lampard i antall landslagsmål.

Bare minutter senere passerte han Lampard, da han stanget inn sin andre for kvelden. Da sto England med tre scoringer – og Leicester-backen Ben Chilwell var nest sist på samtlige.

Marcus Rashford la på til 4–0 etter en halvtimes spill, før Kane satte inn sitt tredje for kvelden, Englands femte, minutter senere.

Kane passerte en rekke engelske legender, som nevnte Lampard, Alan Shearer og Sir Tom Finney denne torsdagskvelden. Kane står nå med 31 mål for det engelske landslaget.

– Vi vet alle hvor god Shearer var til å score mål. Dette var en milepæl å nå, og forhåpentligvis kommer det enda flere, sier hat trick-helten Harry Kane ifølge BBC etter kampen.

Nærmer seg rekord

Roy Keane er nå overbevist om at Kane vil ta tittelen som Englands mestscorende spiller gjennom tidene fra Wayne Rooney.

Rooney står med 53 landslagsmål.

– Med mindre han får en eller annen skade, vil man tro han gjør det, ja. Han er en fantastisk spiller, og uten tvil en fantastisk målscorer, sier Keane til ITV, som samtidig kommer med et stikk til Englands motstandere.

– Når du ser på gruppen de er i ... Om de fortsetter å havne i grupper som det, kommer han til å score rundt 2000 mål. Det er sjokkerende motstand, men alle gode spisser elsker å sette ballen i mål, det være seg på trening eller mot dårligere motstandere.

I pausen var flere England-legender nede på Wembley-gresset for en liten parade ettersom dette var Englands landskamp nummer 1000. Blant dem som var til stede og overværte målfesten i London, var Englands mestscorende gjennom tidene, Wayne Rooney, i tillegg til Paul Gascoigne, David Seaman, Jermain Defoe og Tony Adams.

Et knippe av England-heltene på vei ut på Wembley-gresset i pausen.

I andre omgang roet England det hele ned, men fikk nok en ball bak Montenegro-keeper Milan Mijatovic, etter et selvmål av Aleksandar Sofranac. På slutten av kampen scoret innbytter Tammy Abraham sitt første landslagsmål da han skled inn Englands syvende for kvelden.

Det var med andre ord ikke noe skrikende behov etter Raheem Sterling denne kvelden. Manchester City-lynvingen ble vraket som følge av en krangel med Liverpool-stopper Joe Gomez etter at Liverpool slo City 3–1 i siste kamp før landslagspausen.

Flere EM-klare nasjoner

Det var ikke bare England som sikret EM-billetten torsdag kveld. Det samme gjorde både Tyrkia og Frankrike, etter at Islands oppgjør mot Tyrkia endte målløst. Islands håp er imidlertid ikke ute av den grunn.

Flere andre lag var fra gruppe A var også i aksjon fredag. Tsjekkia og Kosovo møttes til kampen om 2.-plassen, og Kosovo stilte med både Valon Berisha og Bersant Celina fra start.

Kosovo var lenge i ledelsen, men på tampen av oppgjøret scoret Tsjekkia to kjappe, snudde kampen og booket sin plass i neste års mesterskap. Alex Kral scoret to for tsjekkerne, etter at Atdhe Nuhiu hadde gitt Kosovo ledelsen.

Dermed sikret Tsjekkia 2.-plassen i gruppen – og EM-billetten – med én kamp til gode.

Kosovo har på sin side fremdeles en mulighet til å ta seg til EM gjennom Nations League i mars.

