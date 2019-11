PROTESTERER: Arturo Vidal er blant spillerne som har sagt nei til å spille den planlagte treningskampen mot Peru. Foto: LUISA GONZALEZ / REUTERS

Chiles beste fotballmenn nekter å spille landskamp

Den politiske krisen gjør at Chiles herrelandslag i fotball nekter å spille kommende ukes vennskapskamp mot Peru.

NTB

Mats Arntzen

Nå nettopp







Kampen skulle ha blitt spilt i Perus hovedstad Lima tirsdag, men slik blir det ikke opplyser Chiles fotballforbund.

Peru slo Chile i semifinalen i Copa America i juli.

– Vi er fotballspillere, men først og fremst er vi mennesker og chilenske medborgere, skrev kapteinen og Bologna-spilleren Gary Medel på Twitter.

– Akkurat nå har Chile viktigere oppgaver som må prioriteres.

les også Opptøyene i Chile: – Vi er tilbake i diktaturet

Beslutningen om å stå over kampen ble tatt på et møte onsdag morgen.

– Det er en vanskelig tid for landet vårt. Av respekt for det som skjer mener vi det er riktig at vi ikke spiller denne kampen, sa Bayer Leverkusen-spilleren Charles Aránguiz om situasjonen i Chile:

Chile skulle ha spilt mot Bolivia denne uken, men heller ikke denne kampen ble det noe av.

I flere uker har det vært en politisk krise i Chile. Flere av spillerne har uttrykt støtte til den voksende misnøyen mot landets president Sebastián Piñera.

les også Chiles president ber om unnskyldning etter voldelige protester

Uroen ble innledet 18, oktober mot økte billettpriser i kollektivtrafikken. Etter hvert har krisen omfavnet dypere samfunnsspørsmål. Demonstrantene klager på lave lønninger, at utdanning og helsehjelp koster for mye og for generell urettferdighet.

– Jeg stiller meg bak folket. De har reist seg og krevd rettferdighet, sier Barcelona-spilleren Arturo Vidal.

Publisert: 13.11.19 kl. 22:56