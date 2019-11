Braut Haaland tilbake på toppscorer-tronen etter nytt hat trick

(Wolfsberg – Red Bull Salzburg 0–3) Erling Braut Haaland (19) er ustoppelig. Nå troner nordmannen alene på toppen av toppscorerlisten.

Søndag scoret Erling Braut Haaland alle målene da Red Bull Salzburg slo tredjeplasserte Wolfsberg på bortebane. Før oppgjøret sto Braut Haaland med tolv scoringer. Det gjorde han sammen med Patson Daka (Salzburg) og Shon Weissman (Wolfsberger) som alle de tre var involvert i oppgjøret. Der viste Braut Haaland hvem som var sjefen.

15 mål på elleve kamper er fasit for 19-åringen fra Jæren. Det gir et målsnitt på 1,36 mål per kamp i den østerrikske ligaen så langt denne sesongen.

HAT-TRICK: Erling Braut Haaland. Foto: GEPA pictures/ Daniel Goetzhaber

26 mål på 18 kamper

Først hælflikket Haaland ballen i mål etter et innlegg fra Takumi Minamino etter bare tre minutter.

Et kvarter før slutt var det spisskollega Patson Daka som inntok servitørrollen og spilte fri Haaland inne i midten.

Nordmannen satte kontant inn sitt 14. ligamål for sesongen med høyrefoten.

Han ga seg heller ikke der. Nok en gang var det Patson Daka som gjorde forarbeidet. Denne gangen fikk han en enkel jobb med å løpe ballen i mål.

Også i Champions League har Braut Haaland herjet denne sesongen, hvor han også er toppscorer med syv mål på fire kamper.

Mot Napoli ble han den første til å score syv mål på fire kamper i Europas gjeveste turnering.

– Jeg må jobbe beinhardt hver dag. Da vet vi at resultatene kommer, sa 19-åringen til VG.

Ryktes til storklubber

Totalt står Erling Braut Haaland med 26 mål og seks målgivende pasninger på 18 kamper denne sesongen.

Det har naturligvis ført til at ryktene tar av rundt nordmannen. Klubber som Real Madrid og Barcelona nevnes, og det har blitt snakket om en prislapp opp mot én milliard.

– Jeg har hørt mange rykter den siste uken. Men det er bra. (...) For øyeblikket er han i Salzburg og forhåpentligvis er han også det de kommende månedene. Samtidig kjenner vi denne bransjen, sa Red Bull Salzburg-direktør Christoph Freund.

