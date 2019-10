FORNØYDE: LSK føler ikke de kunne gjort noe annerledes for å forhindre bråket på Åråsen lørdag. Foto: Bjørn Steinar Delebekk

NFF kan straffe både VIF og LSK: – Alvorlighetsgraden er såpass stor

LSK sier de ikke har funnet noe de kunne ha gjort bedre i forkant av kaos-kampen mellom Lillestrøm og Vålerenga, men NFF vurderer å straffe begge klubbene.

Det kokte på Åråsen på lørdag.

Bluss føk ut på gressteppet før avspark, fyrverkeri ble skutt opp under kampen av maskerte supportere, og etter at 0–0-kampen var ferdigspilt ble det kastet gjenstander og bluss mellom bortefeltet og en leilighet på stadion.

– Det er ikke Eliteserien verdig. Det er helt «høl i hodet» å gjøre det, og jeg synes det er feigt. Når du først skal blusse og kaste ting, så får du ta av finlandshetta. Da får de stå for det de gjør, sier arrangementssjef i LSK, Truls Olsen.

Maskeringen har også vakt oppsikt hos Norges Fotballforbund (NFF). Generalsekretær Pål Bjerketvedt reagerer sterkt.

– Det gjør dramaet mer alvorlig. Jeg synes det er trist at det er sånn. Det uttrykker at de som gjør det vet det er ulovlig, mener Bjerketvedt.

Nå vil NFF gå i dialog med klubbene for å se på hva de kan gjøre for å fjerne det i fremtiden.

– Når vi opplever en kamp som nå, er det naturlig for oss å reise problemstillingen med klubbene og norsk toppfotball.

Generalsekretæren forteller at NFF gjennom dagen i dag (mandag) har gjennomgått kamprapporten, og fått oversikt over bilder og informasjon fra hendelsene. Nå løftes saken videre til påtalenemnda, som vil vurdere en eventuell straff.

Til vanlig er det arrangør som straffes ved slike hendelser, men Bjerketvedt åpner for at også Vålerenga kan bli straffet.

– Det vil være naturlig å se på helheten med bluss, raketter og barnefamilier som dro hjem i pausen fordi de ikke følte seg trygge. Alvorsgraden er såpass stor at de vil se på helheten, sier Bjerketvedt.

Vålerenga og Klanen gikk søndag ut og beklaget seg for de få supporterne som tråkket over streken lørdag. Totalt 1302 tilskuere var inne på bortefeltet på Åråsen, men det var bare et titalls tilskuere som skapte dårlig stemning.

– Den festforestillingen som vi for så vidt hadde i mesteparten av kampen ble ødelagt av noen få som gjør ting som ikke hører hjemme på en fotballtribune, sier Truls Olsen i LSK.

– Hvilke grep tar dere for å unngå dette neste gang?

– Det er tidlig å svare på. Vi går gjennom alle våre arrangementer når vi har fått samlet sammen all informasjon, men til nå har vi ikke funnet noen elementer vi kunne ha gjort bedre.

– Har NFF varslet konsekvenser mot dere som arrangør?

– Det får nesten NFF svare på. De var til stede med to delegater, så deres rapport får avgjøre hvordan vi har løst arrangementet. Men tilbakemeldingene vi har fått er at arrangementet var særdeles godt gjennomført, sier han.

Det kjenner ikke NFF seg igjen i.

– Det er helt nytt for meg. Jeg kjenner ikke til at det har blitt gitt noen tilbakemelding, sier generalsekretær Pål Bjerketvedt.

– Når du ser hva som skjedde i helgen, synes du det var et særdeles godt gjennomført arrangement?

– Nei, jeg synes ikke det. Arrangementet kan ha vært godt planlagt og gjennomført, men når man ser på hendelsene så synes jeg ikke det.

Olsen sier at alle Vålerenga-supporterne måtte gjennom en «saftig» visitasjon før de fikk slippe inn på bortefeltet. Han fastslår at de hadde mer enn nok vakter til å gjennomføre sikkerhetssjekken, men likevel fant både bluss og fyrverkeri veien inn på tribunen.

– Det er det vi får gjort. Om hvorfor det ikke funker, så er det bare å være kreativ. Det er en del steder på kroppen vi ikke har lov til å kontrollere. Du kan jo bruke fantasien din..., sier Olsen.

Til tross for at det ble kastet bluss ut på banen var det ingen vakter eller politimenn foran bortefeltet ved kampstart, og ikke før rett før pause stilte en lang rekke politimenn seg opp mellom målet til Adam Larsen Kwarasey og VIF-supporterne.

– Hvorfor var det ingen der ved kampstart?

– Vi ønsker jo at folk skal komme å se på en fotballkamp, ikke på en haug med vakter og politi som stiller seg opp. Og politiet velger selv i hvilken grad de skal være synlig, og utover i kampen valgte de å gå inn, sier han.

TRASKET INN: En rekke politimenn gikk inn for å holde øye med Vålerenga-supporterene i 1. omgang. Foto: Bjorn Steinar Delebekk

Det er PSS Securitas som står for sikkerheten på Åråsen på kampdag, og Olsen sier at de samarbeider veldig tett. Han påpeker at det er viktig at vaktene er vant med fotballballsupportere.

– Hadde du fått en fotballgjeng til å gå gjennom et kjøpesenter så hadde nok sikkerhetsvakten der blitt litt skvetten, men på en stadion skal det være sånn. Det har vaktene og politiet hos oss skjønt, og de leser publikum godt, og sørger for at det ikke eskalerer, sier han.

Publisert: 28.10.19 kl. 20:24







