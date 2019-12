Kvalik-helten Ramsland: – Sykeste jeg har vært med på

LILLESTRØM (VG) (Lillestrøm – Start 4-3, 5–5 sammenlagt) Martin Ramsland (26) scoret ekte hat trick på bare syv minutter og sendte Start til Eliteserien i et vanvittig kvalikdrama.

– Det er det sykeste jeg har vært med på, var Ramslands umiddelbare reaksjon da han ble intervjuet av Eurosport umiddelbart etter kampen.

Lillestrøm ledet 4–0 etter en times spill, men så ble det fullstendig kollaps fra hjemmelaget, i det som skriver seg inn blant tidenes kvalikdrama i norsk fotballhistorie.

– Vi kan ikke gi opp så lett. Vi lar oss ikke knekke av 4–0, vi, sier hat trick-helten til VG.

Tre mål på seks minutter

75:25 viste stadionuret da den robuste spissen steg til værs og stanget til ballen, som gikk i en vakker parabelbue før den dalte ned i det lengste hjørnet. Håpet var tent for Start.

Under tre minutter senere lå ballen i nettet igjen. To uheldige klareringsforsøk fra stopperkollegaene Tobias Salquist og Sheriff Sinyan gjorde at ballen havnet hos Ramsland, som brukte ett touch før han løftet ballen forbi Marko Maric igjen.

– Vi får en del energi etter reduseringen, og spesielt den andre. Da får vi virkelig troen på det. Vi får med oss publikum, som var fantastiske. Det er som en drøm, sier Ramsland.

Og ganske nøyaktig seks minutter – nærmest på sekundet – etter at han hadde satt inn sitt første for kvelden, var både hat tricket og snuoperasjonen fullført.

Dermed sto det 5–5 sammenlagt og Start sikret opprykket på bortemål.

– Selv om det så det litt mørkt ut, så klarer vi å snu det og får betalt for å ikke gi opp, sier Ramsland.

– Et julemirakel

Styreleder i Start En Drøm, Christopher Langeland, avbryter Ramslands intervju med VG med ta hånden rundt skulderen på spissen og si «toppscorer i Eliteserien 2020».

– Må være målet det nå? spør VGs reporter.

– Målet må være å ha en opprykksfest ferdig, svarer Ramsland nøkternt og oppstemt.

Det er nok også lagkameratene klare for. Start-spiller Damion Lowe ble stoppet av vaktene på Åråsen da han i jubelrus sprang rundt med et gult og svart flagg på matten etter kampen. Etterpå beskrev han kvelden slik:

– Det er et julemirakel!

Allerede i det første oppgjøret havnet Martin Ramsland i begivenhetenes sentrum. Spissen skaffet straffen i forkant av 1–1-målet til Aron Sigurdarson fra ellevemeteren.

Etter kampen ble han beskyldt for filming av Tom Nordlie, som kalte det «det dummeste han har sett».

«Da har du ikke sett mye. Tull», parerte Martin Ramsland, i en sekvens som ble fanget på film av NRK.

Dette var situasjonen som fikk Nordlie til å reagere:

Før kampen sa han følgende til VG om den omdiskuterte situasjonen:

– Han vet at det ikke var skuespill og han vet at det ikke er det dummeste han har sett. Men det er lov å være bitter etter å ha tapt fotballkamper.

På Åråsen lot han både hodet og beina snakke. Tre scoringer betyr at Lillestrøm for første gang på 45 år ikke skal spille på Norges øverste nivå.

