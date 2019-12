Kvalik-helten Ramsland: – Sjukeste jeg har vært med på

LILLESTRØM (VG) (Lillestrøm – Start 4-3, 5-5 sammenlagt) Martin Ramsland (26) scoret ekte hat trick på bare syv minutter og sendte Start til Eliteserien i et vanvittig kvalikdrama.

Oppdatert nå nettopp

– Fy faen, så deilig, sier Ramsland til Eurosport, før han blir omfavnet av en lagkamerat.

Lillestrøm ledet 4–0 etter en times spill, men så ble det fullstendig kollaps fra hjemmelaget i det som skriver seg inn blant tidenes kvalikdrama i norsk fotballhistorie.

Redaksjonelt samarbeid Se Eliteserien og OBOS-ligaen direkte på Dplay og Eurosport Player

– Man tenker jo at det er over, man tenker jo det, sier Ramsland om hva han tenkte da de lå under med fire mål.

Tre scoringer av Martin Ramsland på bare syv minutter sørget før at det endte 5–5 sammenlagt og Start sikret eliteserieplassen på bortemål.

– Det er det sjukeste jeg har vært med på i min karriere i hvert fall, sier hat trick-helten.

Start-spiller Damion Lowe beskrev det slik etter kampen:

– Det er et julemirakel!

Les mer om kampen her.

VG oppdaterer saken

Publisert: 11.12.19 kl. 21:18 Oppdatert: 11.12.19 kl. 21:29

Eliteserien S V U T M P 1 Molde 30 21 5 4 72 – 31 41 68 2 Bodø/Glimt 30 15 9 6 64 – 44 20 54 3 Rosenborg 30 14 10 6 53 – 41 12 52 4 Odd 30 15 7 8 45 – 40 5 52 5 Viking 30 13 8 9 55 – 42 13 47 VIS MER Champions League-kvalifisering

Champions League-kvalifisering Europaliga-kvalifisering

Europaliga-kvalifisering Nedrykkskvalifisering

Nedrykkskvalifisering Nedrykk

Mer om