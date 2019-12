BLE TRUFFET: Fred nede for telling etter å ha blitt truffet av en gjenstand kastet av en Manchester City-supporter på tribunen. Foto: Mike Egerton / PA Wire

Solskjær raser etter påstander om rasistiske tilrop: – Burde skamme seg

MANCHESTER (VG) (Manchester City – Manchester United 1–2) Manchester Uniteds midtbanespiller Fred (26) skal ha blitt utsatt for rasistiske tilrop fra Manchester City-fans under derbyet på Etihad Stadium.

Oppdatert nå nettopp

Både Manchester United og Manchester City bekrefter at de er klar over saken. United hevder at flere av deres spillere mottok rasistiske tilrop.

En av de utsatte spillerne er den brasilianske midtbanespilleren Fred, som på en Twitter-video ser ut til å bli utsatt for «aperop» fra en tilskuer ved sidelinjen.

– Jeg har sett det på videoen. Han burde skamme seg. Det er uakseptabelt. Jeg håper han aldri mer får se på fotball, sier Ole Gunnar Solskjær til Sky Sports om denne videoen:

«Manchester City er klar over en video som sirkulerer på sosiale medier, der en supporter ser ut til å gestikulere rasistisk under andre omgang av kampen mot Manchester United i kveld», skriver City i en pressemelding.

«Klubben opererer med nulltoleranse mot all form for diskriminering. Alle som blir funnet skyldige for rasistisk hets, vil bli bannlyst fra klubben på livstid», skriver klubben videre.

Fred ble også truffet av en liten gjenstand kastet fra tribunen. TV-bildene viste at flere Manchester City-fans kastet blant annet lightere inn på banen.

Politiet etterforsker både de rasistiske tilropene og prosjektilene som ble kastet inn fra tribunen.

Publisert: 07.12.19 kl. 20:48 Oppdatert: 07.12.19 kl. 21:00

