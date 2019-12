Kommentar

NFF bør åpne dialogen med Solbakken - nå

Norges Fotballforbund gjorde en rask og god jobb med å sikre seg en periode til med Lars Lagerbäck. Nå gjelder det å være tidlig i dialog med Ståle Solbakken, slik at han blir den neste landslagssjefen.

Lars Lagerbäck og teamet hans har løftet norsk landslagsfotball, det er det ingen tvil om. Og selv om alderen talte mot ham, så talte alderen til spillerne for ham. Norges har den mest lovende spillertroppen i Skandinavia akkurat nå. Og Lagerbäck kjenner dem godt nå, etter tre år som sjef.

Det var naturlig med en forlengelse - om svensken ønsket det. Heldigvis kom avgjørelsen raskt. Norge har gått fra 51 i tapsprosent under Per-Mathias Høgmo til 52 i seiersprosent under Lagerbäck, fra 1,1 poeng i snitt pr kamp under Høgmo til 1,8 poeng i snitt pr kamp under Lagerbäck. Norge har gått fra 81. plass til 44. plass på FIFA-rankingen.

Det er klart NFF ønsket å fortsette med den rutinerte svensken. Kun to tap på de to siste landslagsårene, ubeseiret på Ullevaal, play-off til EM til våren: Det ser lysere ut enn på lenge.

Men det er noen usikre komponenter her også.

Tidsperioden for forlengelse av landslagssjefers kontrakter pleier å være «ut sommeren et-eller-annet-år», siden det er da sluttspill foregår. Men ikke i 2022. Da starter VM-sluttspillet 21. november og finalen spilles 18. desember.

Det gjør hele regnestykket ganske annerledes. Og litt komplisert.

Går alt som Norges Fotballforbund håper nå, så er Lagerbäck landslagssjef helt til 2023. For målet, og håpet, er selvsagt det første verdensmesterskapet med Norge siden 1998. Men Lagerbäck kan også være ferdig etter at VM-kvalifiseringen avsluttes 29. mars 2022, hvis ikke Norge er VM-klare. I tillegg kommer Nations League inn her, ikke bare en gang, men to...

Det eneste vi vet sikkert nå, det er følgende:

* Lars Lagerbäck leder Norge i en eller to play-off-kamper til EM-sluttspillet 2020. Først Serbia på Ullevaal 26. mars 2020. Vinnes den kampen, møter Norge vinneren av Skottland og Israel på Ullevaal 31. mars 2020.

* Kommer Norge til EM 2020, leder selvsagt Lagerbäck Norge der.

* Høsten 2020 starter utgave nummer to av Nations League, som spilles i september, oktober og november. Norge har rykket opp til pulje to, noe som ikke trenger å være en fordel inn mot VM. Lagerbäck leder uansett Norge her.

* Den originale VM-kvalifiseringen starter 25. mars 2021 og slutter 28. mars 2022. Lagerbäck leder Norge gjennom den.

Normalt sett ville da et av to scenarioer oppstått:

1) Norge kom til VM og Lagerbäck gikk av sommeren 2022.

2) Norge kom ikke til VM, og Lagerbäck er ferdig med Norge i mars 2022.

Men kommer Norge til VM i Qatar, som spilles i november og desember, så forlenges automatisk kontrakten hans ut 2022. Og da må nesten Lagerbäck begynne på «EM 2024-kvaliken» også (Nations League starter i september 2022).

Lars Lagerbäck er 74 år da han er ferdig med Norge. Det kan altså være enten i slutten av mars 2022 eller i desember 2022. Men rådet til Norges Fotballforbund (det er ikke veldig flinke til å høre på råd) det er å kontakte Ståle Solbakken allerede nå og forhøre seg om hvordan han ser situasjonen. Han sa tidlig at han var uaktuell fra 2020, da Lagerbäck etter planen skulle gå av. Men fra 2022? Det har ikke Solbakken sagt at er uaktuelt. Og han bør og må være hovedkandidaten til å lede Norge etter Lars Lagerbäck. Han har kontrakt med FC København til sommeren 2023.

Men det bør være løsbart, hvis både Solbakken og NFF ønsker dette fra enten sommeren 2022 eller januar 2023. Solbakken har sagt nei til Norge tidligere, tatt hensyn til FCK.

Nå kan det være på tide at det motsatte skjer. Og timingen bør være god.

En rask og fin dialog med Lars Lagerbäck førte at Norge er i trygge hender i noen år til.

Så bør det opprettes en dialog med Ståle Solbakken, så Norge er sikret en god leder i enda flere år etter at Lars Lagerbäck flytter ut av NFF-lokalene, senest til jul i 2022.

KOMMENTERER: VGs Knut Espen Svegaarden. Foto: Hallgeir Vågenes

Publisert: 06.12.19 kl. 13:05

