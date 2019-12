UAVGJORT SIST: LSK-spiller Fredrik Krogstad i kamp om ballen med Kristoffer Zachariassen da Sarpsborg gjestet Åråsen forrige sesong, også det under vinterlige forhold – da i mars. Matchen endte 2–2. Foto: Audun Braastad / NTB scanpix

Skrekkelige gress-tall for Sarpsborg: – Ikke det vi henger oss oppi

Mens Lillestrøm reiste til Larvik for å trene på naturgress og få et avbrekk fra Åråsen-omgivelsene, bruker Sarpsborg stort sett egen arena med kunstgress til å forberede den hyperdramatiske avslutningen i Eliteserien.

Sarpsborgs sportssjef Thomas Berntsen opplyser at de har byttet mellom å trene på kunstgress og sin egen treningsbane med naturgress de siste dagene før bortekampen mot Lillestrøm, der en eventuell taper står i overhengende fare for å rykke ned.

Baneunderlag har ikke vært ubetydelig for Sarpsborgs resultater, iallfall ikke det siste halvannet året, som VG har sett nærmere på:

Etter at Østfold-klubben slo Stabæk på Nadderud og Rijeka i Kroatia på naturgress i løpet av elleve dager i august i fjor, har klubben spilt ti kamper i Eliteserien og Europa League på plen. Ingen er vunnet, syv er tapt og tre har endt uavgjort:

Sarpsborgs 11 siste på naturgress 16. august 2018: 1–0-seier mot Rijeka i Europa League 19. august 2018: 0–2-tap for Brann i Eliteserien 30. august 2018: 1–2-tap for Maccabi Tel Aviv i Europa League* 20. september 2018: 1–3-tap for Besiktas i Europa League 23. september 2018: 1–3-tap for Rosenborg i Eliteserien 8. november 2018: 1–1 mot Malmö i Europa League 13. desember 2018: 0–4-tap for Genk i Europa League 7. april 2019: 1–1 mot Haugesund i Eliteserien 5. mai 2019: 0–1-tap for Rosenborg i Eliteserien 16. mai 2019: 1–2-tap for Brann i Eliteserien 15. juli 2019: 3–3 mot Stabæk i Eliteserien * 1–2-tap var godt nok sammenlagt til å gå videre fra Europa Leagues playoff og til gruppespillet

I samme periode har heller ikke kunstgressresultatene vært voldsomt sterke for Sarpsborg – med 11 seirer, 16 uavgjorte og 15 tap på plast.

Sportssjef Thomas Berntsen forteller at klubben tidligere har erfart både oppnådd og manglende effekt av å justere treningsunderlag før kamp og er ikke voldsomt opptatt av det før avspark.

– Vi spilte masse bra kamper i Europa på gress og er bra der. Det er ikke det vi henger oss oppi inn mot Lillestrøm-kampen, utover at det er med i en betraktning rundt forberedelsene våre. Men det er ikke der slaget står på søndag, sier Sarpsborgs sportssjef.

Med kuldegradene som er spådd i et vinterlig Lillestrøm, tror Thomas Berntsen uansett det ville blitt vanskelig å finne et underlag som hadde blitt tilnærmet likt det som venter på Åråsen.

– I så fall måtte vi dratt til Grønland. For jeg tror de skal slite med å holde den myk, melder Berntsen – og tror det blir en slags «Catch 22»-situasjon for begge lag uansett resultat:

– Trener vi hjemme på Sarpsborg stadion og slår Lillestrøm, får Lillestrøm masse kjeft for at de brukte energi på å reise vekk. Hvis Lillestrøm vinner, får vi kjeft for at vi ikke tilpasset oss, påpeker Sarpsborg-sjefen.

Lillestrøm også med kriserekke

Klubben hans lever mest sannsynlig bedre med et uavgjortresultat enn de gule og sorte fra Romerike: Sarpsborg har «bare» sluppet inn 40 mål denne sesongen og er klart best stilt på målforskjell blant de seks lagene som kan rykke ned.

LSK er dessuten i like svak «fotballform» som Sarpsborgs statistikk på gress: Kanarifuglene kommer med ti strake kamper i Eliteserien uten seier når de for niende gang på de 12 siste sesongene må bruke sisterundene på å berge plassen.

– Først og fremst er ikke jeg særlig glad i statistikk. Og slik kampen er nå, blir det en cupfinale, der all statistikk legges til side, kontrer Lillestrøms midtbanespiller Fredrik Krogstad på spørsmål om naturgress gir en ekstra hjemmefordel i det som også er LSKs 1134. strake kamp i toppdivisjonen siden 1975.

Kanskje også den siste på en stund. Lillestrøm er iallfall avhengige av å vinne for første gang på ti kamper for å være sikre. Om det blir ett eller null poeng skal de ha flyt med resultatene i Tromsø-Stabæk, Kristiansund-Strømsgodset og Mjøndalen-Vålerenga for å få klarsignal til sin 46. eliteseriesesong på rad (norsk rekord).

LSK har hatt to treningsdager i Larvik og to økter på Åråsen etter 1–2-tapet for Ranheim. Innimellom ble trener Jörgen Lennartssons posisjon i klubben diskutert i styret med bare én seriekamp igjen.

– Hvordan opplevde spillergruppen at det ble en slags tvilssituasjon rundt treneren før en så viktig kamp?

– Det har vi ikke pratet så mye om. Det kom veldig brått på oss, vi var i Trondheim, reiste hjem og trente, og så begynte mediene å blåse opp diverse ting. Det kom litt overraskende på, siden alle har full tillit til Lennartsson. Sånn sett har det vært rolig stemning blant oss, og det var heller ikke noe rart da vi samlet oss igjen med Jörgen onsdag, sier Fredrik Krogstad.

– Alt har vært som vanlig. Hvis treneren i det hele tatt var tema i styret, endte de på det rette. Det har vært godt humør og god stemning denne uken, og Jörgen har vært veldig flink, påpeker Lillestrøm-spilleren.

Publisert: 01.12.19 kl. 16:19

