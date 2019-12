SNAKKER: Tidligere Viking-spiller og sportssjef Egil Østenstad, i samtale med VG, i Stavanger, før cupfinalen. Foto: Knut Espen Svegaarden

Østenstad før cupfinalen: – Mye minner om sist vi ble mestre

STAVANGER (VG) Han ble hentet til Viking, i sin tid, av Bjarne Berntsen - og fikk oppleve det hittil siste seriegullet med klubben. Nå tror Egil Østenstad (47) at noe av det samme kan skje med Viking - 30 år etter, på grunn av nettopp Berntsen.

– Den første hele fotballkampen jeg så, det var cupfinalen mellom Viking og Haugar i 1979. Jeg skulle holde med Haugar, siden det var en klubb fra Haugesund, men det ble Viking, sier Egil Østenstad - der vi sitter på kafé i Stavanger og prater fortid og nåtid, litt om hverandre.

Egil Østenstad er fra Torvastad, en drøy mil sør for Haugesund. Sånn sett var det mer logisk at fotballtalentet valgte Djerv 1919 for eksempel, da han 18 år gammel ville videre i karrieren.

I stedet la Østenstad på sju mil og reiste til Stavanger, til regjerende cupmester Viking. Djerv 1919 var på nivå to.

– Hadde Djerv 1919 eller Haugar vært i den øverste divisjonen den gangen, så ville kanskje historien sett annerledes ut for meg, sier Egil Østenstad.

Så Viking har egentlig vært klubben hans i 40 år nå.

– Viking betyr mye for meg, sier Egil Østenstad.

Da Torvastad-talentet kom til Viking i 1990, var Bjarne Berntsen klubbens daglige leder. Berntsen hadde sett noe i 18-åringen fra Torvastad, og sakte men sikkert ble han spilt inn på Viking, og Østenstad fikk mange nok kamper til å kalle seg seriemester i 1991.

– Jeg syns mye i Viking, nå, ligner på det som skjedde på den første tiden jeg spilte der, sier Egil Østenstad.

Klubben var enda lengre nede den gangen, men rykket opp i 1988 etter to sesonger på nivå to, fikk en anstendig plassering i 1989, pluss cupfinale. Og etter en mellom-sesong i 1990, ble det seriegull i 1991.

– Det er mye av det samme nå, med en entusiasme og unge, lokale spillere på vei fram. Den lokale profilen var sterk den gangen, og det samme ser jeg nå, sier Østenstad - som fortsatt er sterkt knyttet til klubben.

Egil Johan Østenstad Født 2. januar 1972 i Haugesund. Posisjon: Spiss. Bosted: Stavanger. Klubber som spiller: Torvastad til 1990. Viking 1990–96, Southampton 1996–99, Blackburn 1999–2003, Manchester City (lån 2001), Rangers 2004. Viking 2004–05. A-landskamper/mål for Norge: 18/6. Sportssjef i Viking fra 2006–11. Jobber i dag i DnB. Har en datter (Marthine) som spiller på Klepp og på Norge U-19.

Han var spiller i Viking, først fra 1990–96, da han ble kjøpt av Southampton.Etter åtte år i Storbritannia, kom han tilbake til Viking i 2004, og spilte der ut 2005-sesongen. Fra 2006–11 var han sportslig ansvarlig i klubben. Senere har han sittet i styret, og han har trent jentelag i Viking.

– Bjarne Berntsen. Husk, han har ikke alltid vært like populær i klubben han heller, men Viking skal være glad for at han kom tilbake i fjor. Kunnskapen, erfaringen hans er uvurderlig. Viking må ikke slippe han nå, bare finne ut hvilken rolle han skal ha i årene som kommer, mener Østenstad.

Han mener at Berntsen har noen egenskaper som ikke alle har sett.

– Han treffer oftere enn han bommer på spillerkjøp. Det er svært viktig, sier Østenstad - som både traff og bommet, om hverandre, i stor stil da han ledet Viking fra 2006–11 som sportssjef med, blant annet, Uwe Rösler og Åge Hareide som trenere.

Østenstad trekker fram spillere som Zlatko Tripic, Kristoffer Løkberg og Kristian Thorstvedt som eksempler på god jobb i overgangsmarkedet fra Berntsens side.

– For unge spillere i Viking i dag er det en stor fordel at Bjarne Berntsen er trener, for da får du sjansen. Sånn var det da han styrte Viking sammen med Benny Lennartsson på min tid som spiller, og sånn er det nå. Bjarne ser mange kamper, lokale lag, og i junioravdelingen i Viking. Spillere får sjansen, det vet jeg. Bjarne liker å se unge spillere slå gjennom. I tillegg er han passe kjip med pengene ... og det er en fordel for de unge, lokale. Det er egentlig opp til dem selv om de skal få sjansen under Berntsen, mener Østenstad.

Han advarer samtidig litt mot det som har skjedd denne sesongen.

– Optimismen er tilbake i Viking og i Stavanger, med femteplass og cupfinale. Men neste år? Da vil mange være misfornøyde med femte- sjetteplass. Det vil raskt bli krevd at Viking blir bedre enn de har vært denne sesongen, sier Egil Østenstad - som selv var med på de forventningene, og den opplevelsen, da Viking vant seriegull to år etter cupen.

– Mye er likt med den gangen, mye minner om sist Viking ble mestre, mener Egil Østenstad med et lurt smil.

Mer vil han ikke si.

– Er det noen tvil om hvem du holder med i cupfinalen, selv om du vokste opp rett ved Haugesund?

– Nei. Men det blir desto verre å tape en sånn finale, så lenge det er FK Haugesund som er motstander, så det går ikke, smiler Egil Østenstad.

