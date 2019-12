DOMMER: Trygve Kjensli i aksjon denne sesongen. Foto: Marit Hommedal / NTB scanpix

Kjensli avslutter dommerkarrieren med kvalikdrama: – Blir helt topp

Lørdagens første kamp i dobbeltoppgjøret mellom Start og Lillestrøm om spill i Eliteserien blir avslutningen på Trygve Kjenslis (47) karriere som toppdommer.

– Det blir helt topp, jeg ser veldig frem til det. Jeg har dømt kvalifiseringskamper de siste fire årene, og har erfaring med slike type kamper, sier en blid Kjensli til VG tirsdag ettermiddag.

Oppmerksomheten rundt kampen har skutt ytterligere i været med ansettelsen av Tom Nordlie som redningsmann for Lillestrøm, mot sin gamle klubb på Sørlandet.

Derfor ble Kjensli valgt

Siden dommerne har sitt årlige seminar og er på tur den kommende helgen, var det færre alternativer for dommersjef Terje Hauge til denne kampen. De tilgjengelige dommerne var Trond Ivar Døvle, Svein Oddvar Moen og Kjensli.

Espen Eskås og Rohit Saggi, som skal i aksjon som henholdsvis hoveddommer og fjerdedommer i cupfinalen helgen etter, er begge uaktuelle av den grunn, selv om de ikke er med på seminar. Saggi dømte også Starts seier over KFUM i forrige kvalifiseringskamp.

Slik forklarer Hauge hvorfor valget falt på Kjensli:

– Trond Ivar Døvle er fra Akershus og kan ikke dømme Lillestrøm, mens Svein Oddvar Moen hadde Lillestrøm i siste runde mot Sarpsborg, vi ønsker ikke at han skal ha to Lillestrøm-kamper på rappen, derfor valgt valget på Trygve Kjensli, forklarer dommersjefen.

Kjensli sa i november at han gir seg på grunn av et generasjonsskifte blant dommerne, og at det er et passende tidspunkt for hans del. Hauge påpeker at det ikke er slik at Kjensli mister plassen i Eliteserien på grunn av svake prestasjoner.

– Trygve har hatt en lang karriere og har 135 kamper i Eliteserien. Dette har vært en lang prosess med Trygve, som også handler om å få opp yngre dommere som skal være kandidater til internasjonal fotball. Å dømme denne kampen blir ikke noe problem for Trygve, utdyper dommersjefen.

