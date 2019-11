MÅLFEST: Tobias Christensen får en klem etter å ha satt ballen i mål i sin første kamp fra start for Molde. Foto: Stian Lysberg Solum

Seriemester Molde slo Vålerenga i målfest

(Vålerenga - Molde 2–4) Gullfesten ser ikke ut til å ha gått på bekostning av formen til Molde. Søndag dro de i land en ny seier.

– Det er ikke noen tvil om at de er Norges beste fotballag akkurat nå, er Ronny Deilas dom overfor Eurosport.

Det så imidlertid lovende ut for Deila og co da Bård Finne banket vertene i føringen, men det tok ikke lang tid før Molde svarte.

Først var det Eirik Hestad som satte inn 1–1 etter en god pasning fra Ohi Omoijuanfo, som samtidig pådro seg gult kort etter å ha gestikulert mot Vålerenga-fansen.

– Det er de som skriker hele kampen og gestikulerer til meg og sier masse. Da må de tåle å få tilbake. Sånn er det, fortalte Ohi i pauseintervjuet med Eurosport.

– Hva sa de til deg?

– Det tror jeg ikke at jeg vil si på kamera. De står og skriker hele kampen. Da fortjente de det. Hvis de får lov til å vise følelser på den måten, så skal jeg også få lov til det.

GULT KORT: Ohi Omoijuanfo får det gule kortet av Rohit Saggi etter å ha gestikulert mot Vålerenga-fansen. Foto: Stian Lysberg Solum

Scoring i debuten fra start

Ohi kunne gå i garderoben med en 2–1-ledelse, etter at Mathis Bolly hadde sendt gjestene i føringen etter flott forarbeid av Eirik Hestad.

– Vi kan ikke gi bort to mål, sier Deila til Eurosport.

Ronny Deila gjorde et grep i pausen og endret strukturen på midtbanen. VIF startet også andre omgang bedre, og fikk belønningen da Mayron George stanget inn 2–2.

Men Molde hadde mer å by på. Først satte Tobias Christensen ballen i mål i sin første seriekamp fra start for Molde.

– Det var veldig gøy, sier sørlendingen til Eurosport.

Etzaz Hussain satte spikeren i kista ti minutter før full tid.

– Vi gjør en voksen bortekamp. Jeg liker ikke at vi slipper inn to på dødball, men ellers kjører vi kampen og har god kontroll, sier Erling Moe til Eurosport.

Foto: Stian Lysberg Solum

Deila lover bedring

Mens Molde avslutter med Bodø/Glimt på hjemmebane i siste kamp, skal Vålerenga møte nedrykkstruede Mjøndalen på Consto Arena.

Vålerenga ender etter alt å dømme på 10. plass. Opp til Haugesund er det tre poeng.

– Det har vært en skuffende høstsesong. Vi viser at vi har et bra toppnivå, men det har svingt for mye, spesielt i høst. Det blir godt å få en periode hvor vi får trent litt godt igjen, så skal vi slå enda hardere tilbake neste år, sier Deila.

