REAGERER: Odds daglige leder Einar Håndlykken, her etter kamp mot Tromsø forrige sesong, mener klubben ikke trenger å slippe spillere på billigsalg til tross for permitteringer. Foto: Trond Reidar Teigen / NTB scanpix

Odd-sjefens oppgjør: – Betyr ikke at det er brannsalg

Odds daglige leder Einar Håndlykken (43) mener debatten rundt permitteringer inneholder flere misforståelser.

Nå nettopp

Skiensklubben har havnet i medienes søkelys som følge av interessen rundt deres keepertalent Egil Selvik (22).

Bodø/Glimt skal nemlig ønske å signere spilleren, som i likhet med resten av Odd-troppen er permittert i 45 prosent, men Odd har hittil avslått alle bud, slik TV 2 var først ute med å omtale onsdag.

Redaksjonelt samarbeid Se Eliteserien og OBOS-ligaen direkte på Dplay og Eurosport Player

En frustrert Selvik har sagt til kanalen at «siden jeg ikke er over 50 prosent permittert, så mener Odd at jeg ikke kan si opp arbeidsavtalen min, som en arbeidstaker som er permittert i utgangspunktet kan».

les også Bohinen ut mot treningsregler: – Helt meningsløst

I samme sak kaller spillerorganisasjonen NISOs situasjonen «unik» og tar til orde for at keeperen er i sin fulle rett til å si opp Odd-kontrakten og gå gratis til Bodø/Glimt.

Ifølge VGs opplysninger er siste nytt at Bodø/Glimt har lagt inn et bud med en garantert sum på 750.000 kroner pluss bonuser. Også dette har blitt avslått av Odd, som etter det VG kjenner til, hentet Selvik fra Sandnes Ulf for i underkant av én million kroner i fjor.

Daglig leder Einar Håndlykken i Odd sier at han ikke ønsker å kommentere «bud eller ikke bud i avisen».

– Egil Selvik er en veldig god keeper som vi hentet fra Sandnes Ulf fordi vi anser ham som det største keepertalentet i Norge, legger han til.

Få tips til hjemmetrening her:

Odd-sjefen understreker at han uttaler seg på generelt grunnlag før han tar et oppgjør med det han mener «misforståelser i debatten» rundt permitteringer av spillere i Eliteserien.

– Det som er viktig å skjønne er at vårt permitteringsvarsel til spillere og ansatte ikke er begrunnet i at klubben har dårlig økonomi, men i at myndighetene har lagt ned aktivitetsstopp. Det er noe helt annet. Når myndighetene har stengt «fabrikken» vår, følger det med at vi permitterer. Det fremstår i mediene som at vi permitterer fordi vi er på konkursens rand. Sånn er det ikke, sier Håndlykken til VG og fortsetter:

– Er du raka fant, så tar du hvilket som helst bud, men vi er ikke det. Vi tar ikke bud bare fordi det er permitteringer og coronatid. Det er våre verdier, og de gir vi ikke bort!

les også Torgeir Børven kan ha spilt sin siste Odd-kamp

På et tidspunkt hvor sesongen fortsatt ikke skulle vært i gang, og hvor klubbene dermed foreløpig ikke har begynt å tape penger, sier Håndlykken at de forholder seg likt til bud fra andre klubber på Odd-spillere.

– Vi ønsker ikke å være umusikalske her, så det er helt uaktuelt for oss å hente dyre spillere nå. Vi permitterer ikke spillere og kjøper en ny til mange millioner. Men det betyr ikke at det er brannsalg av spillere heller. Vi endrer ikke vår vurdering av spillernes verdi, understreker Odd-sjefen.

Han påpeker med jevne mellomrom at han uttaler seg på generelt grunnlag, og ikke om bud som «vi måtte og ikke måtte ha fått».

– Det er helt fair at klubber kommer med bud på våre spillere, men vi ser ingen forpliktelse til å selge. Vi står fjellstøtt med tanke på oppsigelsestid som følge av vår vurdering om å permittere spillerne i 45 prosent. Vi ønsker å selge spillere, vi, men det må være riktig pris, sier Håndlykken.

Bodø/Glimts daglige leder Frode Thomassen sier til VG at han ikke ønsker å kommentere spekulasjonene rundt Selvik-interessen.

Publisert: 26.03.20 kl. 16:14

Eliteserien S V U T M P 1 Aalesund 0 0 0 0 0 – 0 0 0 1 Bodø/Glimt 0 0 0 0 0 – 0 0 0 1 Brann 0 0 0 0 0 – 0 0 0 1 FK Haugesund 0 0 0 0 0 – 0 0 0 1 Kristiansund 0 0 0 0 0 – 0 0 0 VIS MER Champions League-kvalifisering

Mer om Eliteserien Odd Bodø/Glimt

Fra andre aviser