MØTTES IGJEN: Julen Lopetegui var Real Madrid-trener da Martin Ødegaard trente med storklubben i fjor sommer. Søndag var de motstandere i La Liga da Sevilla slo Real Sociedad 3–2. Foto: EPA / Getty Images

Ødegaard hylles av tidligere Real Madrid-trener: – En stor spiller

SEVILLA (VG) Tidligere Real Madrid-trener Julen Lopetegui (53) er imponert over utviklingen til Martin Ødegaard (20), som han var treneren til i noen uker forrige sommer.

For mindre enn 10 minutter siden







– Martin Ødegaard er en stor spiller. Uten tvil, sier Lopetegui til VG på pressekonferansen etter Sevillas 3–2-seier over Real Sociedad.

Søndag kveld møttes Lopetegui og Ødegaard for første gang siden Real Madrids sesongoppkjøring i fjor sommer. Treneren og stortalentet hilste på hverandre ved sidelinjen. Spanjolen kunne juble for seieren etter en svært underholdende forestilling, mens nordmannen fikk vist seg frem med en målgivende pasning på tampen av en ellers ganske anonym opptreden.

les også Ødegaard med ny assist da Real Sociedad rotet bort gyllen mulighet

– Jeg ble kjent med ham i fjor sommer, og siden den gang har han hatt en ekstremt stor utvikling. Han viser at han kan bli en veldig stor spiller, fortsetter Lopetegui.

– Tror du han kan lykkes i Real Madrid?

– Det er ikke opp til meg å spå hvor han kan ende opp i fremtiden, men jeg synes han er en veldig god gutt, sier han.

Her kan du se Ødegaards ferskeste assist:

Lopetegui lyktes definitivt ikke i den spanske hovedstadsklubben. Han tok over sjefsstolen i Real Madrid fra Zinédine Zidane under svært kontroversielle omstendigheter, ettersom han ble offentliggjort som ny trener midt under Spanias oppkjøring til 2018-VM i Russland.

Dette førte til at han fikk sparken som landslagssjef.

les også Real Madrid slaktes etter trenersparking: – Skammelig

I juli startet han sesongoppkjøringen som Real Madrid-sjef, med Ødegaard som en av spillerne i troppen, men det gikk ikke lengre enn til den 29. oktober før han fikk sparken der også. Dermed hadde han mistet de to mest prestisjefulle jobbene i spansk fotball i løpet av under fem måneder.

På denne presentasjonen måtte han ta til tårene:

Under sesongoppkjøringen i fjor tok Lopetegui med Ødegaard på Real Madrids turné i USA. Han ble byttet inn for Gareth Bale i pausen av en kamp mot Manchester United, men ble tatt av banen igjen etter bare 31 minutter.

Et drøyt år senere går det bedre med både Lopetegui og Ødegaard. Treneren leder et Sevilla-lag som ligger på sjetteplass, bare to poeng bak serieleder Real Madrid, mens spilleren har levert imponerende to mål og to målgivende pasninger på syv La Liga-runder for Real Sociedad.

Publisert: 30.09.19 kl. 02:37







Mer om