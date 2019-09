ENERGISK: Henrik Pedersen hoppet opp og ned foran benken ved flere anledninger søndag kveld i kampen mot Odd. Frustrert måtte han se laget få null poeng. Foto: Fredrik Hagen

Slik er Godset-sjefens desperate jakt på dyrebare poeng

DRAMMEN (VG) (Strømsgodset - Odd 2–3) Strømsgodset-trener Henrik Pedersen (41) flyr til Stavanger mandag for å se Viking-Mjøndalen fra tribuneplass. Han er forberedt på å sette alle kluter til for å sikre ny eliteseriekontrakt for laget.

– I den situasjonen vi er kan vi ikke overlate noe til tilfeldighetene. Vi må lage en så god analyse som mulig, så gode treninger som mulig. Og bruke all energi og krefter til for å få til dette sammen.

Det sier Henrik Pedersen til VG etter det han omtalte som et tøft tap, mot Odd på hjemmebane søndag kveld.

I dag setter han seg på flyet til Stavanger for å se fredagens motstander Mjøndalen live i oppgjøret mot Viking.

– Da får jeg sett kampen tre ganger totalt, tror jeg. Små feil kan koste oss dyrt, så her gjelder det å luke bort de vi kan.

Feil defensivt kostet dem dyrt i Odd-kampen. Til tross for et aggressivt press, og mye ball i beina, skapte de lite og slapp inn for enkle mål mot serie-treeren.

Så nære var de poeng:

– Det blir nok slik at hver enkelt kamp blir veldig jevne. Jeg tror vi kan slå alle. Jeg gleder meg til høsten.

Godsets gjenstående kamper 04.10 Mjøndalen - Strømsgodset 20.10 Strømsgodset - Lillestrøm

27.10 Haugesund - Strømsgodset

01.11 Strømsgodset - Rosenborg

10.11 Molde - Strømsgodset

24.11 Strømsgodset - Brann

01.12 Kristiansund - Strømsgodset

Førstkommende fredag gleder de fleste rundt Drammen-fotballen seg. Billettene til «Ælv Classico», Mjøndalen mot Strømsgodset, ble revet bort på minutter og videresalg på svartebørs har blitt oppdaget.

– Jeg har ikke vært her så lenge, så jeg har ikke helt den følelsen av hvor vilt det blir ennå. Jeg forstår den betyr mye, og det gjør den jo gitt situasjonen vår. Vi skal gi alt vi kan, forsikrer Pedersen.

Etter fire seire på seks kamper før Odd-kampen var laget hans i en god stim. De har klatret bort fra jumboplassen og kunne endelig se oppover på tabellen igjen. Men etter null poeng søndag er det kun to som skiller Strømsgodset på tolvte plass - og Sarpsborg nederst på tabellen.

Med Mjøndalen som nabo både på kartet og tabellen, sier det sitt om viktigheten av fredagens batalje.

– Det blir en sekspoengskamp både på og utenfor tabellen. Det blir skikkelig spennende, følger Godset-kaptein Jacob Glesnes opp.

Eliteserien S V U T M P 1 Molde 23 16 4 3 54 – 23 31 52 2 Bodø/Glimt 23 14 5 4 54 – 34 20 47 3 Odd 23 13 5 5 37 – 27 10 44 4 Rosenborg 23 11 7 5 36 – 27 9 40 5 Kristiansund 23 9 7 7 30 – 25 5 34 6 Brann 23 9 7 7 28 – 23 5 34 7 Viking 22 9 6 7 37 – 32 5 33 8 FK Haugesund 23 6 10 7 31 – 27 4 28 9 Vålerenga 23 7 7 9 35 – 36 -1 28 10 Lillestrøm 23 7 5 11 29 – 38 -9 26 11 Stabæk 23 6 7 10 26 – 32 -6 25 12 Strømsgodset 23 6 4 13 26 – 42 -16 22 13 Tromsø 23 6 4 13 25 – 48 -23 22 14 Mjøndalen 22 4 9 9 28 – 39 -11 21 15 Ranheim 23 5 6 12 25 – 39 -14 21 16 Sarpsborg 08 23 3 11 9 23 – 32 -9 20 Champions League-kvalifisering

Champions League-kvalifisering Europaliga-kvalifisering

Europaliga-kvalifisering Nedrykkskvalifisering

Nedrykkskvalifisering Nedrykk

Mer om