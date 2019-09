Haaland hylles over hele Europa: – Han har det meste

(Red Bull Salzburg – Genk 6-2) Hele Fotball-Europa snakker om Erling Braut Haaland etter 19-åringens hattrick på én omgang mot Genk.

Oppdatert nå nettopp







– Østerrike har ikke sett en slik fotballspiller før. Han kan få en karriere som Ronaldo, sier Peter Frauneder, sportssjef i den østerrikske avisen Krone.

19-åringen scoret i 2., 33. og 45. minutt i første omgangen av 6–2-seieren mot Genk.

Målshowet er omtalt i store medier over hele kontinentet: blant andre den spanske storavisen AS, engelske The Guardian, den franske TV-kanalen France 24 og nettstedet Goal.

les også Haaland skrev CL-historie: – Aldri hatt en spiller som ham

Haaland er den tredje yngste til å score hattrick i Champions League etter Manchester United-legenden Wayne Rooney og Real Madrids gamle helt Raúl.

VGs studio klikket da målene rant inn:

Haaland er den tredje nordmannen til å score hattrick i Champions League etter Sigurd Rushfeldt for Rosenborg mot Galatasaray i 1998 og Frode Johnsen for Rosenborg mot Helsingborg i 2000.

– Det er selvsagt imponerende og ikke minst bra at norske spillere viser styrke internasjonalt. Haaland har det meste. Scorer mål på egen hånd og er en lagspiller. Han kommer nok til å imponere oss mer, sier Johnsen til VG.

– Fantastisk. Så målene. Bare gjentar det jeg sa på søndag: Han er i en topp ti klubb innen et par år om han fortsetter utviklingen, sier Rushfeldt til VG.

les også Haaland skrev CL-historie: – Bare unikt

Totalt står Haaland med 11 mål på syv seriekamper, tre mål på én kamp i Champions League og tre mål på én kamp i den østerrikske cupen. Totalen blir altså 17 mål på ni kamper.

– En veldig fysisk sterk og stor spiller. Han har den følelsen som kjennetegner en bra målscorer, sier Lars Lagerbäck, landslagssjef for Norge, på svensk Viasat.

Haaland fikk spilletid mot både Malta og Sverige nylig, uten at han var involvert i noen mål.

– Jeg har bare møtt han på forrige samling. Det er en gutt med føttene på jorden og det skal bli utrolig interessant å følge denne spilleren, sier Lagerbäck.

Sjekk Haaland-lagkameratens morsome historie:

Publisert: 17.09.19 kl. 23:28 Oppdatert: 17.09.19 kl. 23:45







Mer om