TIDLIGERE RIVAL: Arsène Wenger var Arsenal-manager i 22 år og Manchester United var en av de største rivalene. Nå følger han fotballen «utenfra». Foto: ANDREW BOYERS / X03813

Wenger avskriver Solskjærs United: – Ikke modne nok

Trenerlegenden Arsène Wenger (69) mener Ole Gunnar Solskjærs (46) Manchester United har potensial, men han tror ikke det blir titler og suksess med det første.

Nå nettopp







– Det er potensial der, men de har ikke funnet den kollektive løsningen, sier Wenger om Manchester United i intervju med beIN Sports.

Han ledet Arsenal i 22 år – noe som ga blant annet tre Premier League-titler. Nå følger 69-åringen fotballen som TV-ekspert. Og han er ikke overbevist over United-troppen.

– Kanskje spillerne ikke er modne nok til å bære et lag som United sammen. Man føler at det er noe der, men at de ikke er klare. Når jeg ser United spille nå, så er de ikke kandidater til å vinne tittelen, slår Wenger fast.

les også Cristiano Ronaldo hylles etter målrekord: – Verdens beste

Det samme mener Andy Cole, Solskjærs tidligere lagkamerat i United.

– United er fortsatt noen få år unna. De må bare prøve å forbedre seg og få bedre spillere, sier Cole, som mener Liverpool og Manchester City er langt foran, til Sky Sports.

Han fikk sikkert med seg denne United-smellen:

– Ikke overbevist

Solskjær hentet inn unge, britiske spillere i Harry Maguire (26), Daniel James (21) og Aaron Wan-Bissaka (21) i sommer. United-fansens håp er at Solskjær kan få klubben til å vinne store titler igjen.

Sir Alex Ferguson hadde i sin tid stor suksess med «Class of 92», en betegnelse på David Beckham, Nicky Butt, Ryan Giggs, Phil og Gary Neville og Paul Scholes. De vant FA Cupen for juniorer i 1992 før de senere tok en haug med titler for A-laget, blant annet tre pokaler i 1999 (med også Solskjær på laget).

– Vil de etter hvert klare å kopiere det Giggs, Scholes og Beckham gjorde over mange år? Personlig så er jeg ikke overbevist over det, sier Wenger.

les også Solskjær-eleven totalslaktet seg selv

Skadeproblemer

Manchester United, som kun har tatt fem poeng på de fire første kampene, møter tredjeplasserte Leicester på Old Trafford lørdag. Skader kan skape ekstra hodebry for Solskjær. Luke Shaw og Anthony Martial er trolig ute. Mens Paul Pogba (Frankrike), Aaron Wan-Bissaka (England) og Jesse Lingard (England) måtte alle melde forfall under landslagspausen og er usikre.

– Jeg synes ikke skadene i seg selv er en krise. Men hvis United taper hjemme mot Leicester og ligger seks poeng bak dem etter fem kamper, og Liverpool og City vinner igjen, så ser det jo ille ut, sier Dag Langerød, redaktør for United.no, til NTB.

RULLER VIDERE: Ole Gunnar Solskjær ankom treningsfeltet tirsdag med solbriller. Foto: Eamon and James Clarke / Eamonn and James Clarke

– Det ser jo ikke bra ut. Solskjær har en tynn stall allerede, og Pogba og Martial er kanskje to av de viktigste spillerne offensivt i banen, der United har slitt. Det finnes ganske mange alternativer for Solskjær, men andre lag har bredere tropper når det gjelder spillere med et solid navn, særlig Manchester City, legger han til.

PS! Ifølge New York Times er Wenger på vei til å få seg ny jobb i det internasjonale fotballforbundet (FIFA) som teknisk direktør, en rolle som den tidligere storspilleren Marco van Basten har hatt. Franskmannen sier han også planlegger å skrive en biografi.

Solskjær var på fotballkamp i helgen og fikk se et flott mål:

Publisert: 12.09.19 kl. 10:43







Premier League Sesong 2019/2020 Pos Lag S V U T M +/- P 1 Liverpool 4 4 0 0 12 – 3 9 12 2 Manchester City 4 3 1 0 14 – 3 11 10 3 Leicester City 4 2 2 0 6 – 3 3 8 4 Crystal Palace 4 2 1 1 3 – 2 1 7 5 Arsenal 4 2 1 1 6 – 6 0 7 6 Everton 4 2 1 1 4 – 4 0 7 7 West Ham United 4 2 1 1 6 – 7 -1 7 8 Manchester United 4 1 2 1 7 – 4 3 5 9 Tottenham Hotspur 4 1 2 1 7 – 6 1 5 10 Sheffield United 4 1 2 1 5 – 5 0 5 11 Chelsea 4 1 2 1 6 – 9 -3 5 12 Burnley 4 1 1 2 5 – 6 -1 4 13 Southampton 4 1 1 2 4 – 6 -2 4 14 Newcastle United 4 1 1 2 3 – 5 -2 4 15 AFC Bournemouth 4 1 1 2 5 – 8 -3 4 16 Brighton & Hove Albion 4 1 1 2 4 – 7 -3 4 17 Wolverhampton Wanderers 4 0 3 1 4 – 5 -1 3 18 Aston Villa 4 1 0 3 4 – 6 -2 3 19 Norwich City 4 1 0 3 6 – 10 -4 3 20 Watford 4 0 1 3 2 – 8 -6 1 Plassering Champions League

Champions League Europaliga

Europaliga Nedrykk Se mer statistikk for Premier League på VG Live.

Mer om