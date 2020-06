TETT: I Eliteseriekampen mellom Sarpsborg 08 og Vålerenga hadde hjemmesupporterne plassert seg veldig tett på tribunen. Erfaringer fra den første runden i Eliteserien gjør at NFF vil revurdere å ha tilskuere på toppfotballkamper. Foto: Christoffer Andersen

Full forvirring om publikum i Obos og Toppserien: Serieåpningen kan bli tilskuerløs

Flere klubber i Toppserien, Obos- og PostNord-ligaen har allerede begynt arbeidet med å fordele billetter til 1. serierunde. Men NFF drar i håndbrekket: Det er langt fra sikkert at det blir tillatt med tilskuere når ligaene sparkes i gang i juli.

Oppdatert nå nettopp

– Det er vi ikke kjent med, sier Nils Fisketjønn, direktør for konkurranseavdelingen i NFF, om at klubber som Moss, damelaget til Vålerenga, og Tromsø har lagt ut artikler på sine nettsider om hvordan de skal fordele 200 billetter til supportere og sponsorer.

200 er nemlig tallet Eliteserie-klubbene fikk lov til å slippe inn på sine tribuner denne uken, samt at myndighetene har åpnet for kulturarrangement med 200 personer. Likevel vil ikke Fisketjønn gi grønt lys for tilskuere i Toppserien, Obos-ligaen og PostNord-ligaen.

Redaksjonelt samarbeid Dplay Se Eliteserien og OBOS-ligaen direkte på Dplay

– Det har vi ikke tatt stilling til ennå. Vi skal bruke de par første rundene i Eliteserien til å evaluere det. Det har som kjent vært et par episoder (med tilskuere som har sittet for tett) til nå, og dette er nytt for alle, sier han, og legger til:

– Det er mulig at første runde i Obos-ligaen og Toppserien vil gå uten tilskuere, for å få etablert de nye reglene.

les også RBK beklager etter supporterbilder – samme varsel i Sarpsborg

Det er helt nytt for Kristian Høydal, daglig leder i Tromsø, en av klubbene som har lagt ut hvordan de skal fordele sine billetter til serieåpningen.

– Jeg har oppfattet det som at vi kan ha 200 tilskuere når vi begynner med skikkelige seriekamper, så lenge vi holder avstanden og følger protokollene, så at første runde kan gå uten tilskuere er ny informasjon for meg, sier han.

Fisketjønn sier dog til VG at alle toppfotballklubbene i Norge fikk beskjed på allmøtet fredag, men ingen av klubbene VG har pratet med hadde fått med seg det.

– Har kommunikasjonen med klubbene vært for dårlig?

– Det er vanskelig å si. Det vi i dag sa til samtlige klubber er at vi vurderer å starte uten publikum fordi det er krevende og trenger tid til å etablere nye rutiner. Men det har kanskje ikke nådd frem til alle, sier Fisketjønn.

BEKLAGET SEG: Rosenborg beklaget at tilskuerne sto for tett på tribunen under kampen mot Kristiansund. Foto: Ole Martin Wold

Garanterer 200 tilskuere i Ranheimsfjæra

Daglig leder i Ranheim, Frank Lidahl, blir også overrasket når VG overbringer budskapet fra NFF.

– Har dere fått den beskjeden?

– Nei, det har vi ikke, det er helt åpenbart at det som gjelder nå er det som er standarden for alle arrangement: 200 gjester. Det er heller tvert i mot: Vi har en klar forventning om at det tallet øker frem mot seriestart. Jeg kan garantere at vi skal ha minimum 200 tilskuere mot Grorud, sier Lidahl.

– Hva om det ikke blir lov da?

– Det blir lov. Mest sannsynlig vil vi ha 500 tilskuere. Vi respekterer det NFF sier, men at vi skal ha strengere restriksjoner enn resten av kulturarrangementene i Norge, det er ikke aktuelt.

Det er ikke første gang Lidahl har sagt klart fra til NFF:

– Ingen saklig begrunnelse for det

Heller ikke i Toppserien har NFFs budskap nådd frem.

– Det overrasker meg om det stemmer. Det er ikke informasjon som har nådd frem til oss. Jeg skjønner ikke at det skal være noen saklig begrunnelse for det. Vi spiller jo på samme arena som et Eliteserie-lag! sier Morten Grøndahl, som er daglig leder for Vålerengas damelag.

Han sier de har lest nøye gjennom myndighetenes regler på Helsenorge.no, og gått ut fra at det blir 200 tilskuere også i Toppserien.

– Det finnes ingen rasjonelle årsaker til at man skal skille på det, mellom Eliteserien og resten av toppfotballen. Vi trenger ikke denne type småstøy i systemet nå, sier han.

les også Før avspark: Les deg opp på 2. runde i Eliteserien

Fisketjønn sier erfaringene fra 1. runde i Eliteserien er en årsak til at de venter med å gi resten av ligaene det grønne lyset.

– Årsaken til at vi vurderer første hjemmekamp uten tilskuere er erfaring fra oppstarten i Eliteserien. Det er veldig krevende i seg selv å gjennomføre kamper under gjeldende protokoll, sier han.

NULL PUBLIKUM: Isabell Herlovsen, som er tilbake som VIF-spiller i 2020, kan bli nødt til å starte sesongen foran tomme tribuner, til tross for at hennes mannlige Vålerenga-kollegaer får lov til å slippe inn 200 tilskuere på samme stadion. Foto: Terje Pedersen / NTB scanpix

Publisert: 19.06.20 kl. 20:36 Oppdatert: 19.06.20 kl. 20:49

Fra andre aviser