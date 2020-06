Herolind Shala slipper karantene etter utvisning – klar mot gamleklubben

Det melder Norges Fotballforbund tirsdag kveld. Dermed kan Vålerenga-spilleren ikle seg blå drakt på sin gamle hjemmearena i Skien.

«Når det foreligger så tydelig bevismateriale som taler i spillerens favør, fremstår det etter utvalgets vurdering som svært urimelig om det skal tildeles karantene i etterkant.» skriver disiplinærutvalget i pressemeldingen.

Shala fikk først gult kort for høye knotter i en duell i første omgang, før han fikk sitt andre gule kort for filming i en duell med Yaw Amankwah etter pause.

Selv mente midtbanespilleren at han ble dyttet med to strake armer. Han ba om at NFF skulle nullstille det røde kortet, og ga samtidig klar beskjed om hva han syntes om dømmingen.

– Han er maktsyk. Det er synd. Han ødelegger kampen i dag, meldte Vålerengas utviste midtbanespiller om dommeren til Nettavisen før han fikk beskjed om å roe seg ned av trener Dag-Eilev Fagermo. Shala ble utvist for filming i 2. omgang og forteller at treneren sa at han måtte «være mer disiplinert» i møtet med media.

Vålerenga-trener Dag Eilev Fagermo sa først at han «ikke aksperte dumme gule kort», men etter at han fikk se situasjonen gjorde han helomvending og sa at han var uenig i det gule kortet og at Shala var en «flott gutt».

I Sarpsborg noen dager tidligere hadde Fagermo et annet problem:

Mandag ble det klart at Rohit Saggi ikke dømmer Eliteserierunden som spilles onsdag og torsdag.

– Jeg har hatt en god dialog med Terje i går og i dag. Vi gikk gjennom situasjonene og har evaluert sammen. Både Terje og jeg er enige om at det beste er at jeg står over tredje runde i Eliteserien og gjør meg klar for runde fire, melder Saggi til VG.

Dommeren var selv klar på at han gjorde en feil i kampen da han ikke viste ut Luc Kassi og at han heller ikke burde vist ut Shala.

– Jeg reagerer på at Shala trekker beina til seg og det er det som gjør at jeg faller over på at han spiller. Så får man selvfølgelig si at det optimale ville vært å si spill videre. Ikke noe frispark. Ikke noe filming, sier dommeren fra Drammen.

I tillegg til Shala, møter også Dag Eilev Fagermo gamleklubben onsdag kveld. Fagermo ledet Odd i over 500 kamper, men skal nå stå på motsatt side.

– Det blir helt sikker litt spesielt. Å si noe annet ville vært jug, sier Fagermo til klubbens hjemmeside.

