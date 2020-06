ET SLAGS SEIERSSMIL: Kjetil Knutsen vil ikke kalle 1. omgangen mot Rosenborg torsdag for det beste Bodø/Glimt har gjort i hans periode i klubben, til tross for et heftig spillemessig overtak mot gullfavoritten. Foto: Ole Martin Wold

Bodø/Glimt-sjefen frykter ikke for treneren: – Veldig dedikert og lojal

I mars var han på besøk hos Nils Arne Eggen, torsdag ledet han et lag som tidvis «rævkjørte» Rosenborg. I Bodø/Glimt tviler man på at trønderne snapper Kjetil Knutsen (51).

4–3–3-suksessen Knutsen, årets trener i 2019 etter annenplassen med Bodø/Glimt, er allerede nevnt av Eurosport-ekspert Joacim Jonsson som en mulig arvtager etter fratrådte Eirik Horneland på Lerkendal.

Jonsson var ikke den første og blir neppe den siste som kobler Knutsen og Rosenborg sammen, og det skjønner Bodø/Glimts daglige leder og Knutsens sjef Frode Thomassen.

– Kjetil er selvfølgelig attraktiv. Han er en meget god trener. Men jeg kjenner ikke at jeg mister nattesøvnen av at Rosenborg er på trenerjakt. Her jobber vi på vår måte, Kjetil har en dedikasjon til det, vi er vevd inn i hverandre. Nei, ingenting i meg kjenner på det, melder Glimt-lederen til VG.

– Du frykter ikke for å miste treneren?

– Nei. Han er veldig dedikert og lojal. Og jeg tror han synes Bodø/Glimt fortsatt er spennende. Det at vi skaper prestasjoner her. Vi er på langt nær ferdige, svarer Thomassen dagen etter Knutsen leverte det som kunne vært en jobbsøknad med arbeidsprøve da Rosenborg ble slått 3–2 på Lerkendal:

Kontrakten til Knutsen ble signert i juni i fjor og går til sommeren 2022, altså halvveis ut i sesongen, noe uvanlig i norsk fotball. Det beskriver Thomassen som et «naturlig perspektiv» fra da de inngikk avtalen, og Knutsen selv supplerer på årsaken:

– For at klubben skal få ro og at jeg selv skal få ro. Enten fortsetter jeg etter 2021 eller ikke. Bevisst valg, sier bergenseren.

– Har Rosenborg sondert deg på noe som helst måte allerede?

– Nei, jeg kan svare veldig ærlig på det. Jeg har ikke snakket med noen i Rosenborg.

– Ingen «stråmenn», heller?

– Ikke noen overhodet, svarer Kjetil Knutsen – som også sier at han «ikke kan forstå hva som skulle endre seg» for at han skulle forlate Bodø/Glimt med det første.

les også Var døden nær – nå har Knutsen tatt Glimt mot toppen

På spørsmål om han har noen «exit-muligheter» i kontrakten, sier daglig leder Frode Thomassen:

– Generelt kommenterer jeg ikke på sånt. Men vi har en plain og fin kontrakt, smiler Thomassen.

Kjetil Knutsen har ledet Bodø/Glimt til full pott og 13 scorede mål på de tre første kampene av årets serie. 3–2-triumfen på Lerkendal blir kanskje husket vel så mye på måten det skjedde på:

Først styrte nordlendingene 1. omgang på norsk fotballs mest fryktede bortearena såpass heftig at de noterte seg for 66 prosent ballbesittelse til pause og RBK-profilene André Hansen og Pål-André Helland beskrev det som å bli «rævkjørt»:

Deretter kom Glimt under 1–2, men snudde til 3–2 på overtid – og etter 2–2-målet i 87. minutt løp Glimt-spissen Kasper Junker for å hente ballen i nettet for å ha i gang spillet igjen raskest mulig. Det løftet lagkameratene til å gå for det tredje og seieren, tror Kjetil Knutsen.

– Det har jeg akkurat vist på video. Vi snakker om sånne ting. Det var et signal og en viktig detalj, sier han.

Møtte Eggen

Inspirasjon til å få klubben til å følge opp fjorårssuksessen, som historisk sett har vært et problem på Aspmyra, har Glimt-treneren blant hentet hos nettopp Rosenborg, rettere sagt «Mr. Rosenborg».

5. mars i år – i forbindelse med en treningskamp mot trønderne – besøkte en Bodø-delegasjon Nils Arne Eggen på Fannrem:

Knutsen, assistent Morten Kalvenes, sportssjef Åsmund Bjørkan, keepertrener Jonas Ueland Kolstad og Berg-brødrene Ørjan og Runar, Eggens gamle «stjerneelever» fra storhetstiden på 1990-tallet, deltok i det Glimt-treneren kaller et fantastisk møte.

– Nils Arne Eggen er etter mitt syn den beste treneren som har vært i Norge. Han har både det fotballfaglige, ledelse og pedagogikk. En levende legende som sitter med utrolig mye kunnskap. Han er veldig oppdatert på det som skjer i 2020 også, og visste godt hva vi hadde gjort i 2019. Veldig inspirerende, sier Kjetil Knutsen.

