Zlatan Ibrahimovic startet utrolig comeback mot Cristiano Ronaldo & co

(Milan - Juventus 4–2) Cristiano Ronaldo doblet ledelsen for Juventus, men i løpet av fem magiske minutter snudde hjemmelaget til seier.

Etter en ganske tam førsteomgang eksploderte det nemlig etter pause.

Adrian Rabiot sendte bortelaget i føringen før to minutter var spilt av den andre omgangen, før Cristiano Ronaldo økte til 2–0 seks minutter senere.

Milan hadde imidlertid ikke tenkt til å gi seg der. Zlatan Ibrahimovic, som spilte sin første kamp siden han skadet en leggmuskel 1. mai, var sikker fra krittmerket etter at VAR hadde grepet inn etter en hands i Juventus’ sekstenmeter.

61:32 viste klokken da svenskens straffesparket krysset målstreken. I underkant av fire minutter (65:21) senere satte Franck Kessie inn utligningen, før Rafael Leao fullførte snuoperasjonen da kampuret viste 66:54.

På 5 minutter og 22 sekunder scoret altså AC Milan tre mål. De ga seg heller ikke der. Ante Rebic fastsatte sluttresultatet til 4–2.

– Vi har fått en maktdemonstrasjon fra Milan. Det der var brutalt, konkluderte Strive-kommentator Per-Jarle Heggelund etter kampen.

Juventus hadde muligheten til hamre spikeren i gullkisten etter at Lazio tapte borte mot Lecce rett før kampen ble sparket i gang i Milano.

Lazio er fremdeles syv poeng bak ligalederen når syv kamper gjenstår. Lagene møtes 20. juli.

Den største snakkisen etter Lazios tap var imidlertid ikke at Roma-klubben fikk en stor smell i gullkampen, men at Lazio-forsvarer Patric ble utvist for å ha tatt et jafs av Giulio Donati.

– Jeg har aldri hatt sansen for Patric. Passe ekkel i fremtoningen. Nå fikk jeg det bekreftet, skrev Heggelund på Twitter.

Se episoden her:

