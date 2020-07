Hurtigguiden: Strømsgodset

Stadion: Marienlyst stadion

Underlag: Kunstgress

Kapasitet: 8935

11eren

Årets Godset lag taktisk blir en berikelse for dem som er glad i å analysere spillet. Hvordan Pedersen velger å forsvare seg med de tre på topp, sammen med midtbaneleddet blir det som blir interessant å studere og lære av – her blir det små detaljer å plukke med seg. Kan droppe ned med midtspiss (Salvesen) og inn med kantene i en tilnærmet 4-4-2 diamant, og de kan press i en klassisk 4-3-3 med smale kanter og lede spillet utover. Kan også skyte ut med indreløper på ballside for å presse med denne posisjonen som bredeste punkt. Tror Pedersen kan være «gal nok» til å spille 11 spillere i 30 kamper uten bytter om de løper nok og finner vinneroppskriften sammen.

Dette var 11eren i første serierunde:

Foto: Bjørn S. Delebekk

Henrik Pedersen (andre år som hovedtrener) ønsker at laget skal spille med meget høy intensitet og et veldig aggressivt press. Stor entusiasme, mye energi og løpskraft preger Strømsgodset (se video). De vil alltid ha en konkret tanke om hvordan de skal kunne ta ut alle mulige pasningsvalg hos motstanderen, og gjennom det kunne diktere hvor de “må” spille ballen. Pedersen har som oftest et primært ønske om å lede spillet ut og bruke dette som en trigger for å kunne sette inn sitt ultra aggressive press. Laget foretrekker spill i lengderetningen, og sliter når de har mye ball i taktiske kamper. De har også hatt store utfordringer da lag spiller av det aggressive presset med god håndtering av ballen.

Laget med flest pasninger i lengderetning, og antall pasninger til siste tredjedel i 2019

Slapp inn nesten 2 mål i snitt per kamp på hjemmebane i 2019 (28) – skaper underholdning og håndterer ulike mentale stillinger bra

Var det laget som slapp inn flest mål det første kvarteret av kamper i 2019 – 9 mål imot

Var det laget som slapp inn klart flest mål i 1. omgang i 2019 – 29 mål imot

Lars Vilsvik

En spiller med mange nøkkelpasninger på siste tredjedel – ennå viktig i lagets angrepsspill.

Foto: Tore Meek

Godset «kjøpte seg» til ny eliteseriekontrakt i fjor. En av nysigneringene, Moses Mawa, markerte seg tidlig:

Haakon Lunov

Nå nettopp

Haakon Lunov har trenerbakgrunn fra Everton FC, Stabæk, og Odd. Han har også jobbet som assistenttrener og blitt seriemester med Strømsgodset og Celtic FC. Nylig var han assistenttrener i Vålerenga, og fungerende hovedtrener frem til januar 2020. Per dags dato har han en sluttavtale med klubben.

Publisert: 01.07.20 kl. 11:10

