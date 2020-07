Keeper-sensasjonen Hagerup med ny frispark-scoring for Ull/Kisa

I fjor ble Stefan Hagerup (26) en global snakkis etter en frispark-scoring mot Skeid. Mandag reddet Ull/Kisa-keeperen laget igjen med et nytt drømmetreff.

På stillingen 2–1 til bortelaget Jerv holdt først Hagerup de gulkledde Jessheim-gutta inne i kampen med to redninger. Deretter tok 26-åringen oppstilling på motsatt side av banen da Ull/Kisa fikk frispark 11 minutter før slutt.

Som mot Skeid i fjor, gikk skuddet fra frisparkspesialisten over muren og rett i mål.

– Jeg tenkte at det var en gyllen mulighet til å få en scoring og hjelpe laget til å få minimum ett poeng. Det var fin vinkel og avstand. Det var bare for meg å fullføre jobben, få ballen over muren og i mål, forteller Hagerup til VG tirsdag formiddag.

Berget poeng

Etter å ha scoret med et helt vilt skudd mot Skeid på Intility Arena sist sesong, fikk klippet av scoringen flere millioner avspillinger - verden rundt.

Hagerup merket selv at det ble mye oppstyr.

– Det var mye oppmerksomhet rundt det. Det var litt som forventet. Det er veldig få keepere rundt om i verden som gjør akkurat det der. Jeg forventet at det ville koke litt hvis jeg scoret et mål. Det spredte seg fort på Instagram og andre steder. Det var bare kult, forteller sisteskansen.

– I fjor scoret du ett. Nå har du allerede åpnet målkontoen. Hvor mange går du for i år?

– Jeg kan ikke si at jeg går for et visst antall. I utgangspunktet er det veldig vanskelig å score på frispark. Det vet alle som tar frispark. Jeg prøver å score på alle, men til og med de beste i verden har vel en del forsøk på å score. Jeg forsøker bare å hjelpe laget. Hvis den går inn, er det perfekt. Hvis ikke håper jeg noen kan snappe opp en retur, sier Hagerup med et smil.

Har ambisjoner

I fjor endte Ull/Kisa på 8. plass. Denne sesongen står laget med én seier, én uavgjort og et tap. Ambisjonen er topp seks, som gir kvalik til Eliteserien.

Hagerup forteller at han har ambisjoner både på lagets og egne vegne.

– Det er klart at jeg, som sikkert alle andre, har lyst til å teste meg på høyest mulig nivå. Drømmen om Premier League er kanskje ikke realistisk lenger, men jeg har lyst til å ta steget opp en gang. Vi får se hva fremtiden bringer, men jeg har lyst til å spille på høyest mulig nivå som matcher mine ferdigheter, forteller bergenseren.

I mandagens oppgjør mot Jerv scoret Diego Campos to ganger for sørlendingene, mens Henrik Kristiansen og Hagerup puttet for hjemmelaget. Ull/Kisas neste kamp er hjemme mot KFUM Oslo på mandag.

Publisert: 14.07.20 kl. 11:07

