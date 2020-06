LEVERTE: Mikael Ugland jubler med lagkameratene etter å ha sendt Start opp i ledelsen mot Molde. Foto: Tor Erik Schrøder

Treneren om Start-talentet (20): – For noen tar det lengre tid

KRISTIANSAND (VG) Gjennombruddet har latt vente på seg for Mikael Ugland (20). Mot Molde fikk 20-åringen sjansen fra start og imponerte treneren.

Han svarte med å dundre inn 1–0-målet fra langt hold.

– Jeg så at Bjørnbak fulgte løpet til Kevin (Kabran) i bakrom. Da visste jeg at jeg skulle ta ballen med høyrefoten og smelle til, sier Ugland til VG etter scoringen.

– Da jeg så ballen gikk i mål, så fikk jeg frysninger.

Unggutten fikk sin første seriekamp fra Start for sørlendingene. Skuffelsen var stor etter overtidstapet mot Molde, men drømmen om å score for Start på Sør Arena ble oppfylt og føltes likevel godt:

Til Fædrelandsvennen har han tidligere sagt at han har en av de beste skuddføttene i Eliteserien – i hvert fall topp tre, hevdet han.

– Jeg har jo gjort dette i fire år for Start 2, så jeg har gledet meg til å få gjøre det samme her, sier han og smiler.

– For noen tar det litt lenger tid

Den 20-årige Kristiansand-gutten har vært i Start siden 2011. Han er samme årgang som tidligere Start- og nåværende Molde-spiller Tobias Christensen (20). De har fulgt hverandre på aldersbestemte lag i Start og u-landslag.

Der Christensen fikk sitt enorme gjennombrudd i 2018 og senere ble hentet til Molde året etter, har utviklingen ikke gått like fort for Ugland.

– Han har vært en del av A-stallen i noen år allerede, men ikke fått muligheten egentlig før nå, sier Start-trener Joey Hardarson.

– Det går i forskjellig tempo. Det er mange ting som spiller inn. For noen tar det litt lenger tid.

FIKK EN OMGANG: Mikael Ugland ble byttet ut i pausen mot Molde. Foto: Tor Erik Schrøder

I slutten av februar pådro Ugland seg et brudd i foten under oppvarmingen til en treningskamp mot Jerv. Dermed så det ut til at sesongåpningen ville gå fløyten for 20-åringen – men så kom coronaviruset og utsatte seriestarten.

Til tross for skadeavbruddet, har Hardarson sett en enorm utvikling hos Ugland gjennom vinteren.

– Han har brukt tiden godt. I fjor var han litt frustrert etter lite spilletid, men han har tatt tak i en del ting som har ført til at han blant annet startet denne kampen, sier Start-treneren.

Har terpet på «Ronaldo-teknikken»

Og 20-åringen leverte varene da han fikk sjansen for første gang fra start i Eliteserien – selv om det ble tap for gjestene fra Molde etter noen dramatiske overtidsminutter:

Suseren som sendte Start i ledelsen flakket så mye at den satte Molde-keeper Andreas Linde ut av spill – avslutningsteknikken minnet om den man gjerne ser hos Cristiano Ronaldo.

– Jeg har hatt noen timer ute på banen her for å trene på det. Det er en vanskelig teknikk å lære seg, men det er terping, sier Ugland.

– Kan du anslå hvor mange timer?

– Nei, det går ikke! Men det er veldig mange, svarer han og ler.

Lørdag kveld er det bortekamp mot Odd. Da kan Mikael Ugland få sjansen igjen.

